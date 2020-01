Hamilton s’apprête à signer une prolongation de deux ans avec Mercedes

Lewis Hamilton semble prêt à se réengager auprès de Mercedes, selon l’autorité La Gazzetta dello Sport, le rapport affirme que le sextuple champion du monde, auparavant lié à un passage à Ferrari en 2021, va en fait signer à nouveau avec Mercedes pour 2021 et 2022.

Récemment, les options du Britannique de 35 ans pour 2021 et au-delà sont devenues limitées lorsque Ferrari a signé un nouvel accord avec Charles Leclerc jusqu’en 2024, et Max Verstappen a choisi de rester chez Red Bull jusqu’en 2023.

Le rapport italien, rédigé par le correspondant respecté Luigi Perna, indique que le salaire annuel de Hamilton restera à environ 45 millions d’euros (50 millions de dollars).

Hamilton a récemment été classé par le magazine économique Forbes comme le dixième athlète le plus élevé dans le sport mondial au cours de la dernière décennie, avec 400 millions de dollars de revenus depuis 2010.

Pendant ce temps, Mercedes a annoncé que sa voiture 2020 bénéficierait d’une «course de préparation» à Silverstone le 14 février, quelques jours avant le début des essais hivernaux à Barcelone.

Les fans et les médias ne sont pas invités au shakedown, qui, selon Mercedes, est «un événement interne dans le but de terminer les vérifications initiales des systèmes et de créer des images en liberté et en piste de notre voiture 2020».

.