Hamilton supprime un post Instagram sur l’avenir de Mercedes

Date publiée: 20 avril 2020

Lewis Hamilton a supprimé un post sur Instagram où il a promis son engagement et son avenir à Mercedes.

Hamilton, qui est actuellement en fin de contrat à la fin de 2020, a contesté un titre du Sun qui affirmait que son “ déménagement de rêve ” chez Ferrari était terminé après que Sebastian Vettel a révélé lors d’une récente conférence de presse vidéo qu’il continuait de tenir parle avec la Scuderia de son propre avenir.

Le sextuple champion du monde a publié une légende sous le titre pour réfuter la suggestion d’un “mouvement de rêve”, mais elle a été rapidement supprimée.

«Tout d’abord, il n’y a aucun élan vers une autre équipe. Je fais partie de mon équipe de rêve », a déclaré le poste supprimé de Hamilton.

“Deuxièmement, il n’y a rien sur mon chemin car je n’essaye pas de bouger. Je suis avec les gens qui se sont souciés du premier jour. Nous sommes la meilleure équipe! »

Hamilton et Mercedes devaient reprendre les pourparlers sur un nouvel accord après les conclusions du test de pré-saison, avec l’avenir du patron de Silver Arrows, Toto Wolff, qui a depuis acheté des actions d’Aston Martin, qui devrait également être un facteur clé dans les négociations.

En raison de la pandémie de virus en cours, les négociations de contrat seront naturellement devenues moins prioritaires car les équipes de Formule 1 essaient de protéger leur avenir immédiat autant que possible sans course et actuellement aucune saison 2020 pour participer.

Mais, l’édition italienne de Motorsport.com estime que Hamilton et Vettel ont jusqu’à la fin avril pour faire savoir à leurs équipes respectives si des renouvellements de contrat seront signés avant de commencer à explorer des alternatives.

