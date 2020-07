Hamilton termine cinquième avec une pénalité de trois places, Verstappen est promu deuxième sur la grille · .

Lewis Hamilton a perdu son départ au premier rang pour le Grand Prix d’Autriche, moins d’une heure avant le début de la course, après avoir reçu une pénalité de trois places.

Max Verstappen a été promu à la deuxième place sur la grille à la place de la Mercedes de Hamilton. Son équipe Red Bull a demandé aux stewards de revoir la décision qu’ils avaient prise hier de ne pas le pénaliser pour avoir prétendument omis de ralentir pour les drapeaux jaunes.

Hamilton partira de la cinquième position. Lando Norris a été promu troisième, suivi d’Alexander Albon dans le deuxième Red Bull.

Les commissaires ont accepté la demande de Red Bull visant à ce que la décision soit réexaminée après que le fournisseur de l’équipe ait enregistré de nouvelles images de caméra embarquée à 360 degrés de la voiture de Hamilton.

«La nouvelle séquence vidéo montre clairement qu’un panneau lumineux jaune clignotait sur le côté gauche de la piste au cinquième virage. Un panneau vert clignotait à la fin du secteur de triage neuf.

«Compte tenu de ces faits, les commissaires statuent que la décision 33 sera annulée et que la sanction susmentionnée est imposée.»

Les commissaires sportifs déterminent que les éléments de preuve vidéo supplémentaires représentent un nouvel élément significatif et pertinent qui n’était pas disponible pour les parties au moment du concours concerné.

Les commissaires sportifs ont convoqué l’équipe (document 39) et ont tenu une audience à 13h45 le dimanche 5 juillet 2020. Les commissaires ont entendu le pilote et le représentant de l’équipe.

À la suite d’une pétition en révision de la décision 33 prise après les qualifications, les commissaires sportifs ont reconnu que les images embarquées de la voiture 44 représentaient un nouvel élément important (voir décision 41) qui n’avait pas été mis à la disposition des commissaires lors de l’audience de samedi et ont donc revu la Cas.

Les commissaires ont entendu le conducteur de la voiture 44 (Lewis Hamilton) et le représentant de l’équipe et ont examiné les nouvelles preuves vidéo et les preuves de télémétrie.

La nouvelle séquence vidéo montre clairement qu'un panneau lumineux jaune clignotait sur le côté gauche de la piste dans le virage 5. Un panneau lumineux vert clignotait à la fin du secteur de rassemblement 9. Compte tenu de ces faits, les commissaires sportifs déterminent que la décision 33 sera annulé et la pénalité susmentionnée sera imposée.