Hamilton: un vrai privilège de piloter cette machine

Vendredi, Lewis Hamilton était optimiste lors de son premier jour de retour au travail, donnant à la Mercedes W11 Formula 1 un shakedown lors de la journée de tournage de l’équipe sur le circuit international de Silverstone à 2,98 kilomètres.

Le six fois champion du monde de F1 a partagé le poste de pilotage le jour avec son coéquipier Valtteri Bottas et a déclaré par la suite: «C’est un véritable privilège pour Valtteri et moi-même d’être les seules personnes à pouvoir conduire cette machine et j’ai vraiment hâte de m’étirer ses jambes.

«Je suis en communication constante avec les ingénieurs, essayant de garder un œil sur tout ce qui se passait à l’usine. [It was a] journée vraiment excitante, voyant enfin en personne ce à quoi cette équipe a travaillé si dur. En tant que conducteur, vous avez hâte de retourner dans la voiture », a admis Hamilton.

Bottas a ajouté: «Cela a été vraiment intéressant pour moi de m’impliquer de plus en plus, de découvrir toutes les nouvelles fonctionnalités de notre arme pour le combat de cette année. Développer et construire une nouvelle voiture n’est jamais simple, c’est un énorme effort de la part de chaque membre de l’équipe de livrer cette année.

“Maintenant, les choses démarrent vraiment et je suis très heureux d’avoir enfin la chance de conduire la nouvelle voiture. J’attendais de reprendre le volant », a déclaré le Finlandais.

Au fil des ans, Mercedes a toujours été à l’heure avec ses nouvelles voitures au fil des ans, utilisant la «journée du film» comme un shakedown pour leurs nouvelles voitures de F1.

Le directeur technique de Mercedes, James Allison, a résumé: «Le shakedown a toujours été important, mais il est particulièrement précieux cette année. C’est notre dernière chance de nous assurer que tout est bien en avance sur la première journée officielle des tests d’hiver.

«Si tout se passe bien dans le shakedown, nous serons bien placés pour ouvrir le garage à neuf heures à Barcelone et commencer à frapper les tours. Avec un programme de tests hivernaux plus court, cette dernière case à cocher au moment du shakedown est proportionnellement plus importante, nous sommes donc déterminés à en tirer chaque goutte de bien que nous pouvons », a-t-il expliqué.

Les tests de pré-saison de F1 ont lieu sur le Circuit de Catalunya-Barcelone du 19 au 21 février et de nouveau du 26 au 28 février, avec le Grand Prix d’Australie le 15 mars pour lancer la saison 2020.

– Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 16 février 2020

