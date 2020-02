Hamilton veut créer un effet d’entraînement dans l’industrie de la mode

Des vêtements de loisirs néon avec des baskets montantes et des lacets jaunes brillants ont ouvert dimanche le dernier défilé du designer américain Tommy Hilfiger, une collaboration avec le champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton et le chanteur H.E.R. qui mettent la durabilité au premier plan.

Hilfiger a repris la Tate Modern de Londres, l’ancienne centrale électrique au bord du fleuve qui est maintenant une galerie contemporaine, pour présenter la collection inspirée du style urbain de modèles unisexes ainsi que ses vêtements Hilfiger plus formels pour hommes et femmes.

Le spectacle, qui mettait en vedette les mannequins Naomi Campbell, Erin O’Connor et Jodie Kidd, ainsi que des modèles de formes et de tailles diverses, et accompagné d’un groupe live qui rappait, chantait et jouait un steelpan, était soutenu par la durabilité environnementale, a déclaré Hilfiger .

“En tant qu’entreprise, c’est une priorité pour nous de devenir durable, donc nous travaillons très, très dur chaque jour pour devenir de plus en plus durable”, a déclaré le designer dans une interview avant le salon.

S’exprimant également avant le salon, Hamilton a déclaré qu’il espérait que d’autres marques de luxe suivraient l’exemple de Hilfiger et amélioreraient leur profil de durabilité.

“Dans l’industrie de la mode, je pense qu’il y a beaucoup de travail qui peut être fait avec toutes ces marques. Je veux que nous créions en quelque sorte un effet d’entraînement », a déclaré Hamilton à ..

La collaboration de Hilfiger avec Hamilton en est à sa quatrième saison. Hilfiger a déclaré faire équipe avec l’artiste américain R&B primé aux Grammy Awards, H.E.R. pour la dernière collection les a aidés à repousser les limites. Parmi les créations figuraient des articles surdimensionnés arborant les mots «unité» et «loyauté».

Quant à sa collection printemps 2020 pour hommes et femmes, Hilfiger l’a décrite comme mélangeant une ambiance rock avec une préparation East Coast. Des motifs bleu marine et blanc arboraient des fragments du drapeau américain, ainsi que des sacs polochons surdimensionnés et des bijoux originaux.

Certains de ces moments magiques #TOMMYNOW! ✨ #TommyHilfiger #TommyXLewis #LFW https://t.co/Xfe5Tv2k7q pic.twitter.com/576nnxrU1r

– Tommy Hilfiger (@TommyHilfiger) 17 février 2020

La nuit dernière était 🔥 à #TommyxLewis Saison 4. Merci à @thomasjhilfiger, tous mes modèles incroyables et à tout le monde à @tommyhilfiger. Ça a été un voyage pour créer notre collection la plus durable, mais c’est quelque chose dont je suis tellement fier que nous ayons pu réaliser. Se sentir très reconnaissant🙏🏾 pic.twitter.com/V8RCKlOCZG

– Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 17 février 2020

