Hamilton / Wolff: pas de faillites mais beaucoup de retombées

Date publiée: 28 avril 2020

Malgré les rumeurs d’une séparation imminente, Lewis Hamilton et Toto Wolff semblent avoir une relation presque parfaite.

Ou comme Martin Brundle l’a dit: “Ils sont comme des fraises et de la crème ou du gin et du tonic – faits l’un pour l’autre.”

Hamilton a rejoint Mercedes en 2013 et un an plus tard, il a remporté son premier des cinq titres mondiaux avec l’équipe Brackely. Il n’est plus qu’à un point d’égaler le record de Michael Schumacher (sept).

Hamilton a travaillé avec Wolff tout au long de sa carrière chez Mercedes, mais cette relation pourrait, du moins selon la rumeur, prendre fin.

Hamilton a été lié à un passage à Ferrari, en remplacement de Sebastian Vettel, tandis que Wolff pourrait être à Aston Martin, l’équipe de F1 actuellement connue sous le nom de Racing Point.

Pour l’instant, cependant, la relation apparemment parfaite continue.

Et, comme la plupart des relations parfaites, les deux admettent qu’il a ses hauts et ses bas, mais ils y travaillent.

Dans une interview avec Sky Sports, on a demandé aux hommes de Mercedes s’ils «tombaient jamais, se disputaient, se disputaient?»

“Souvent. Tomber, oui, mais crier match… non », répondit Wolff.

“Je pense que ce n’est que naturel n’est-ce pas?”, A répondu Hamilton.

«Nous avons des désaccords, mais nous n’avons jamais explosé ou quelque chose comme ça.

«Nous avons des désaccords dont nous avons parlé. Le fait est que nous avons toujours été très transparents les uns avec les autres, que cela vous plaise ou non.

“Je pense que c’est pourquoi [the relationship] est sain comme il est.

«Nous sommes tellement similaires dans nos personnalités. Pour moi, je serai comme “Je dois partir pendant quelques jours et je reviendrai” et Toto est le même. Il me dit: «Je ne peux pas vous répondre tout de suite et je reviendrai.» »

Wolff a répondu: «Nous avons eu une discussion il y a de nombreuses années où j’ai dit que j’avais souvent des désaccords avec Suzie [Wolff, Toto’s wife] mais je ne doute aucunement de la relation.

“Je pense que nous [me and Lewis] ensemble sur ce voyage et cet objectif commun où l’équipe a besoin de Lewis et Lewis a besoin de l’équipe, et c’est pourquoi vous n’avez pas besoin de discuter de quoi que ce soit alors que les émotions sont fortes.

«Lewis peut commencer à être irrationnel, ce qui me rendra irrationnel et cela ne fera qu’empirer les choses.

“Mais en respectant un peu la distance et en laissant les choses se refroidir, on peut alors mettre le doigt dans la plaie et dire” c’est comme ça que je l’ai vue “. Il faut un certain temps pour que les eaux se calment mais finalement… nous sommes dans le même bateau. »

“La communication est vraiment si importante,” a poursuivi Hamilton.

“Nous sommes tous les deux constamment interviewés et il y aura des moments où Toto sera interviewé et je ne sais même pas qu’il a été interviewé, et vice versa, et parfois, des mois plus tard, ils [the media] prendra une seule ligne ou un seul mot et le tordra.

“Et puis vous verrez quelque chose dans les actualités et vous direz” attendez une seconde, Toto, comment pouvez-vous dire cela? “

“Ensuite, il dira” Je n’ai pas dit ça “et nous avons donc appris au fil du temps, parce que dans le passé, vous verriez quelque chose qui vous frustrerait et vous n’en dites rien et vous vous attardez dessus alors nous se cogner et donc «non, ce n’est pas ce qui s’est passé».

«Nous constatons donc que de nos jours, dès qu’il y a un problème, nous prenons le téléphone et le réglons immédiatement.»

