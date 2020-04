‘Haute chance’ de la décision de Vettel avant le retour de la F1

Date publiée: 17 avril 2020

Sebastian Vettel a déclaré qu’il y avait «de fortes chances» qu’une décision concernant son avenir en Ferrari soit prise avant le retour à la Formule 1.

La plupart du monde restant en mode verrouillage au cours des semaines et des mois à venir, la Formule 1 envisage potentiellement juillet ou août pour lancer une saison 2020 fortement révisée.

L’un des principaux sujets de discussion avant la campagne a été l’avenir du quadruple champion du monde, qui en est actuellement à la dernière année de son contrat avec Ferrari.

Lors d’une conférence de presse vidéo, cependant, Vettel a révélé qu’il était en pourparlers avec Ferrari au sujet d’un nouveau contrat et qu’un accord pourrait être en place avant que les pilotes n’aient même eu la chance de remonter le pied dans la voiture.

“Cela dépend quand nous aurons la première course”, a déclaré Vettel.

«Il y a de fortes chances que nous devions prendre une décision avant la première course car pour le moment il semble qu’il n’y aura pas de course avant juin ou même juillet.

«La principale priorité au début était de nous assurer que nous gérons tous la situation de la bonne manière. Par conséquent, tout a été suspendu et je peux imaginer que c’est la même chose partout ailleurs et c’était la même chose pour nous.

“Ce n’est pas comme quelques jours après l’Australie, nous avons dit” en ce moment [we’ll talk]. Nous progresserons. »

Quant à la durée du nouveau contrat, Vettel a déclaré qu’il n’était pas sûr pour le moment de la durée d’un nouvel accord.

La rumeur, lancée par Sky Sports en Italie, indique qu’une prolongation d’un an est sur la table.

“Quel que soit l’accord, ce sera ce avec quoi moi et l’équipe serons à l’aise”, a ajouté Vettel.

“Donc, en termes de durée, je ne sais pas. Normalement, les contrats que j’avais dans le passé étaient tous des contrats de trois ans.

“Je sais que je suis l’un des pilotes les plus expérimentés de la Formule 1, mais je ne suis pas le plus âgé et je ne pense pas qu’il y ait une limite d’âge à cet égard.”

Vettel a également révélé qu’il était en train de discuter d’une réduction de salaire sur son contrat Ferrari actuel pour aider à alléger la pression financière de son équipe, tandis qu’il a également acquis un simulateur pour une inclinaison potentielle lors de courses virtuelles.

