Helmut Marko: DAS vaut deux dixièmes pour Mercedes

Date publiée: 26 février 2020

Le conseiller de Red Bull, le Dr Helmut Marko, estime que le système DAS de Mercedes leur donne un avantage de deux dixièmes sur Red Bull.

Mercedes a causé beaucoup d’agitation lors de la deuxième journée des tests de pré-saison sur le circuit de Barcelone-Catalunya lorsque Lewis Hamilton a fait ses débuts sur le système de direction à deux axes lors de son relais du matin.

Avec cela, Hamilton et Valtteri Bottas ont tous deux la possibilité de pousser et de tirer leur volant pour contrôler si les pneus du W11 sont entrés ou sortis lorsqu’ils naviguent dans les lignes droites et les virages.

Le système sera interdit à partir de 2021, mais en l’état, ils pourront l’utiliser comme ils le souhaitent pour 2020.

Red Bull prévoit de défier les Silver Arrows cette année pour les titres de pilotes et constructeurs qu’ils détiennent avec une poignée de fer depuis 2014, mais Marko pense que DAS leur donnera un avantage.

“L’écart avec Mercedes est d’environ deux dixièmes”, aurait-il déclaré à Auto Bild.

“Ils obtiennent ce temps parce qu’ils n’ont pas de sous-virage dans les virages car ils utilisent DAS.”

Les tests ne sont pas exactement le meilleur endroit pour commencer à tirer des conclusions sur la position de l’ordre de picage 2020, mais Marko s’attend à ce que la deuxième et dernière semaine donne à Red Bull une image plus claire.

“Jusqu’à cette semaine, nous n’aurons pas un aperçu clair de la situation”, a-t-il expliqué.

“Nous allons tester la voiture de Melbourne vendredi et imaginer que les autres feront de même, mais je suis convaincu que nous sommes le principal rival de Mercedes.”

L’autre grand sujet de discussion à l’approche de la nouvelle saison est Ferrari – bien que le fait de ne pas fixer de temps de cloquage lors des tests ne soit guère préoccupant, le manque d’optimisme au sein de l’équipe l’est certainement.

Mercedes ne semble pas l’acheter, mais Marko a été surpris d’entendre les conducteurs de la Scuderia parler négativement.

“Ils testent toujours avec beaucoup de carburant et sans moteur à 100% de la puissance, mais les paroles de Sebastian Vettel et Charles Leclerc montrent qu’ils n’étaient pas dans la position qu’ils attendaient lors de la première semaine de test”, a-t-il déclaré.

