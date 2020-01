Helmut Marko: l’approche Red Bull de Pierre Gasly est un «échec complet»

Date publiée: 18 janvier 2020

Le conseiller de Red Bull, le Dr Helmut Marko, a déclaré que l’approche de Pierre Gasly chez Red Bull était un «échec complet», mais sa guérison était incroyable.



Le Français a été promu au sein de l’équipe autrichienne pour la campagne 2019 après le départ de Daniel Ricciardo pour rejoindre Renault, mais il est sûr de dire que cette décision n’a pas porté ses fruits.

Après une série d’affichages décevants, Gasly a été renvoyé à Toro Rosso pendant la pause estivale, mais c’est à partir de ce moment qu’il est revenu à la forme, obtenant même une meilleure performance P2 en carrière au Grand Prix du Brésil.

Et Marko pense que les choses n’ont pas fonctionné pour Gasly chez Red Bull parce que son approche était un «échec complet», cette approche étant simplement de battre son coéquipier Max Verstappen.

“Il me semble que Pierre devrait en être responsable”, a déclaré Mark Grandprix247.com à la version russe de Motorsport.com.

«Il est venu à Red Bull et n’a vu qu’un seul but devant lui – Verstappen, personne d’autre.

«S’il avait accepté dès le début que Max est toujours plus rapide, et a essayé de se rapprocher progressivement de lui – mais il a essayé de changer son style, a essayé de réduire l’écart par d’autres moyens, changer quelque chose, essayer d’attaquer plus fort. Et cela a conduit à un échec complet.

«Cependant, son retour (à Toro Rosso) a été incroyable.

«À de tels moments, vous comprenez l’importance de la psychologie.

«Si j’avais dit que je m’attendais à un tel retour de sa part (Gasly), je mentirais. Mais contrairement à Kvyat, qui était complètement brisé, Gasly a fleuri. Ce qui a eu de la chance pour lui et pour nous aussi.

«Pierre est revenu à Toro Rosso et est devenu instantanément le même Gasly que nous avions invité (à Red Bull).

«Je pense qu’il a appris une leçon et tiré les bonnes conclusions de ces six mois chez Red Bull. Je pense qu’il peut accomplir beaucoup de choses à l’avenir. »

Marko a rejeté l’idée cependant que le renvoi de Gasly à Toro Rosso, maintenant AlphaTauri, était un «déclassement».

“Nous parlons de Formule 1”, a-t-il déclaré. «Savez-vous combien de milliers de conducteurs rêvent d’obtenir une place ici?

«Il gagne toujours beaucoup d’argent et est toujours dans le meilleur championnat du monde. Je dirais que c’est une chance, une nouvelle opportunité, mais pas un déclassement. »

Le coéquipier de Gasly, Kvyat, s’est décrit comme un «exemple vivant» pour le Français qu’il est possible de récupérer chez Red Bull.

Marko a confirmé que Kvyat est toujours en effet dans l’image de Red Bull, mais il doit devenir un pilote plus cohérent.

“Oui, je pense que oui”, a-t-il dit lorsqu’on lui a demandé si Kvyat pouvait revenir dans l’équipe Red Bull.

«Il doit encore ajouter de la cohérence, mais il a eu une très bonne dernière course à Abu Dhabi.

«Le podium à Hockenheim a également été formidable, mais si nous parlons des horaires des ordinateurs portables et de la façon dont il a travaillé avec les pneus, alors Abu Dhabi a été sa meilleure course de la saison.»

