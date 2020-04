Helmut Marko: les commentaires du ‘camp de Corona’ se sont trompés ‘

Date publiée: 1 avril 2020

Le Dr Helmut Marko est maintenant revenu sur ses commentaires concernant son projet de créer un «camp de coronavirus» pour les pilotes de Red Bull.

Les commentaires de Marko au cours des dernières semaines ont certainement fait froncer les sourcils et ont été accusés de “jouer avec la vie des gens” après avoir suggéré que tous les conducteurs de Red Bull devraient se réunir et essayer de parvenir à l’immunité de groupe contre le virus.

Le patron de Red Bull, Christian Horner, a déclaré que Marko avait fait ces commentaires avant d’être pleinement conscient de la gravité de la pandémie, et Marko lui-même a maintenant déclaré qu’il n’avait jamais prévu d’infecter délibérément ses conducteurs.

“Ce n’est pas vrai. Il ne s’agissait pas d’infecter délibérément quelqu’un », a déclaré Marko à Auto Bild.

«Cela s’est mal passé dans l’interview.

“En Autriche, vous êtes écrasé par Corona dans les médias. Télévision, radio, journaux… tout tourne autour du virus.

«Bien sûr, vous devez être prudent et essayer de maîtriser la pandémie le plus rapidement possible.

“Une chose est sûre: je n’enverrai pas volontairement mes enfants à la guerre.”

Marko a essayé de réitérer le point principal qu’il tentait de faire valoir en ce qu’il existe des exemples de personnes âgées qui se rétablissent complètement.

Dans cet esprit, Marko pense que les jeunes, tels que ses pilotes Red Bull, auraient encore plus de chances de surmonter les symptômes, car ils sont des athlètes dans la fleur de l’âge.

Il a ajouté: «Si des gens de mon âge, le groupe le plus à risque de tous, peuvent survivre à la maladie, il est juste de dire que les jeunes athlètes compétitifs bien entraînés comme nos pilotes de course devraient au moins avoir moins peur des conséquences.

«C’est la seule raison pour laquelle nous avons envisagé d’organiser le camp d’entraînement malgré le danger de Corona. Surtout, cela devrait distraire les garçons et les garder en forme. Mais il n’a jamais été question d’une infection délibérée.

