Helmut Marko manque la présence de Daniel Ricciardo à Red Bull

Date publiée: 31 janvier 2020

Le conseiller de Red Bull, le Dr Helmut Marko, admet que bien qu’il soit satisfait d’Alex Albon, Daniel Ricciardo lui manque toujours.

Ricciardo a quitté Red Bull après cinq ans avec l’équipe fin 2018 pour rejoindre Renault.

Il faisait partie de la famille Red Bull depuis longtemps, bien qu’il ait fait ses débuts en F1 en 2011 dans le cadre du programme Red Bull.

Au départ, Pierre Gasly a pris la place de Ricciardo dans l’équipe, mais il a été remplacé au cours de la pause estivale 2019 par son compatriote Red Bull junior Alex Albon qui a fait assez pour conserver sa place pour 2020.

Même si Marko manque la dynamique que Ricciardo a apportée à l’équipe Red Bull.

“Ce fut un peu un choc pour toute l’équipe quand il a [Ricciardo] est allé chez Renault », rapporte Mark Grandpx, selon Marko, à Motorsport-Magazin.com.

«L’ambiance dans l’équipe est bonne, mais ce n’est plus aussi jovial depuis son départ.

«Il est également l’un des pilotes les plus rapides et peut très bien rattraper son retard quand il le faut. Et ses blagues sont également manquées. »

Depuis qu’il a rejoint Red Bull au cours de l’été 2019, Albon a terminé en dehors des points une seule fois lorsqu’il a été exclu du Grand Prix du Brésil par Lewis Hamilton.

Son rythme d’un tour par rapport à son coéquipier Max Verstappen a besoin de travail, mais Marko espère qu’Albon pourra devenir un bon coéquipier pour le Néerlandais en 2020, qui a lui-même reconnu qu’il lui manquait d’avoir un coéquipier comme Ricciardo qui l’a poussé à ses limites.

“Alex a très bien fait”, a déclaré Marko.

«Il a rejoint l’équipe sans avoir testé la voiture et il était dans les points à chaque course sauf au Brésil, où il a été touché par Hamilton.

«Il est autocritique et sait où il peut s’améliorer et tout cela est très positif. Nous espérons qu’il sera un bon coéquipier pour Verstappen cette année. »

