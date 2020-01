Helmut Marko n’a aucun regret car Carlos Sainz n’est “ pas Max Verstappen ”

Date publiée: 21 janvier 2020

Le Dr Helmut Marko a déclaré qu’il n’avait aucun regret d’avoir laissé Carlos Sainz quitter Red Bull car il n’était «pas Max Verstappen».

Après avoir longtemps fait partie du programme des jeunes pilotes de Red Bull, Sainz a passé la meilleure partie de trois ans au sein de l’équipe junior Toro Rosso avant de rejoindre Renault pour un premier prêt.

Mais, alors que Sainz attendait patiemment une chance de rejoindre l’équipe senior de Red Bull, cette opportunité ne s’est jamais présentée à lui et il a plutôt continué en tant que pilote pour Renault.

Après une excellente saison avec la nouvelle équipe McLaren et les propres difficultés de Red Bull avec un deuxième pilote après le départ de Daniel Ricciardo, il a été suggéré que Red Bull aurait pu regretter d’avoir laissé Sainz partir en premier.

Marko, cependant, a dit que ce n’était pas le cas.

“Non. Sainz était réconforté par un Max Verstappen [at Toro Rosso], et plus tard, nous avons dû choisir lequel des deux promouvoir [in 2016]», A déclaré Marko à Motorsport.com à propos de ses regrets concernant Sainz.

«Et quand vous y arrivez. Carlos est rapide, nous ne l’aurions pas signé autrement, mais ce n’est pas un Verstappen.

«Nous avons aidé Carlos dans sa carrière et nous n’avons pas eu à le laisser partir. Mais nous avons autorisé le passage à Renault puis à McLaren.

“Nous avons une bonne relation, mais à ce moment-là, il y avait un Verstappen là-bas, et il y a un [performance] différence entre les deux. “

Carlos Sainz Snr, qui est récemment devenu triple champion du Dakar, a joué un rôle dans l’instabilité de son fils à Toro Rosso, selon Marko, mais il a minimisé l’impact de cela conduisant à la sortie de Sainz.

Il a ajouté: “Je ne dirais pas qu’il a un père politique, plutôt un de ces pères du sport automobile qui ne le regarde pas objectivement, ce qui est compréhensible, et fait toujours ce qu’il pense être le mieux pour son fils.

“Mais ce n’est pas un cas isolé, et de loin pas le pire.”

