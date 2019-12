Héros méconnu de l'année 2019: Sergio Perez

Maintenant que six années ont été retirées de sa seule saison avec McLaren, il est sûr de dire que la star de Sergio Perez n'est pas aussi haute qu'elle ne l'était autrefois, mais cela dit, l'éclat n'a certainement pas diminué ses compétences en tant que pilote de course.

Désormais vétéran de la grille avec neuf saisons à son actif, le Mexicain continue de vaquer à ses occupations, livrant à nouveau la marchandise en 2019 avec une 10e place au championnat des pilotes pour Racing Point.

Ses 52 points à seulement deux derrière la Renault de Daniel Ricciardo, Perez a plus que tenu tête à la fois aux pilotes les plus réputés et aux voitures très appréciées, surclassant McLaren de Lando Norris, Alfa Romeo de Kimi Raikkonen, Toro Rosso de Daniil Kvyat, et aussi plus que de doubler les 21 points gérés par son coéquipier, Lance Stroll.

Et pourtant, contrairement à 2018 (où il s'est querellé avec Esteban Ocon), il n'a guère fait la une des journaux. Avec ses résultats continus, cela ne devrait pas être le cas, et nous espérons qu'il sera au moins envisagé pour certains des sièges de plus grand nom proposés sur le marché des pilotes 2020.

Deuxième opinion

Sergio Perez aurait dû être un pilote Ferrari avant son année malheureuse avec McLaren. À l'époque, le Mexicain faisait des choses spéciales avec Sauber. Mais le passage à Woking a presque détruit sa carrière. Cela a certainement eu un impact sur sa carrière par la suite, car il était confiné au reste plutôt qu'à une équipe du Top Three.

Personnellement, je crois que Sergio a dépassé son apogée mais reste un solide pilote qui livre quand les temps sont durs et l'as de la conservation des pneus et autres. Alors que le fils des propriétaires de l'équipe Racing Point se débattait avec la cuillère d'or que son père lui avait achetée, son coéquipier plus âgé a pris la voiture de merde par la peau et a livré ce qu'il pouvait.

Au final, il était dixième du Championnat du monde de F1 2019, quatrième parmi les meilleurs du reste qui ne lui rend pas justice, il suffit de dire qu'il a terminé la saison avec plus du double des points du jeune Lance Stroll dans l'autre voiture rose.

Je vais sortir sur un membre et dire que Sergio mérite une fissure dans une grande équipe appropriée, pas le chaos effondré de McLaren de l'époque, et poser la question: dans une Ferrari, Perez aurait-il fait un meilleur travail que Sebastian Vettel dans la Ferrari ? Je dis oui. (Paul Velasco)

