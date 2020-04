“High chance” Vettel décidera d’un nouveau contrat Ferrari avant la première course · .

Sebastian Vettel a admis que le retard au début de la saison de F1 2020 signifie qu’il devra probablement décider de son avenir avec Ferrari avant de piloter sa nouvelle voiture.

Le contrat actuel de quadruple champion du monde de conduire pour l’équipe expire à la fin de cette année. Il avait précédemment indiqué qu’il attendrait après les premières courses de la nouvelle saison pour entamer des discussions sur une éventuelle prolongation.

Mais la perturbation causée par la pandémie signifie qu’il devra maintenant décider de s’engager à nouveau dans l’équipe sans avoir évalué sa dernière voiture par rapport à la compétition en course.

“Je ne pense pas qu’il y ait un véritable calendrier”, a-t-il déclaré lorsqu’on lui a posé des questions sur ses négociations contractuelles lors d’une conférence de presse hier. Vettel a admis qu’il devra «rester patient» et être prêt à prendre sa décision avant le début de la course.

“En me regardant, cela dépend évidemment quand nous aurons la première course”, a-t-il déclaré. «Il y a de fortes chances que nous devions prendre une décision avant la première course, car pour le moment, il semble qu’il n’y aura pas de course avant juin ou même juillet. Je pense donc que nous attendons tous.

«Mais la principale priorité au début était de nous assurer que nous nous occupions tous, de la bonne manière, de la situation. Et donc tout a été suspendu. Et je peux imaginer que c’est probablement la même chose partout ailleurs. “

Vettel a rejoint l’équipe en 2015. Son coéquipier Charles Leclerc a signé un nouvel accord à long terme avec Ferrari après sa première saison avec eux l’année dernière.

Vettel dit qu’il n’est pas sûr du temps qu’il souhaite consacrer à l’équipe au-delà de la fin de cette saison, qui sera sa 13e année complète de compétition en F1.

“Quel que soit l’accord, je pense que ce sera ce avec quoi moi et l’équipe serons à l’aise”, a-t-il déclaré. “Donc, en termes de durée, je ne sais pas. Normalement, les contrats que j’avais dans le passé étaient tous, je pense, un contrat de trois ans.

“Je sais que je suis l’un des pilotes les plus expérimentés de Formule 1 mais je ne suis pas le plus âgé et je ne pense pas qu’il y ait une limite d’âge à cet égard. Je pense donc, comme je l’ai dit, que cela dépendra de ce avec quoi nous nous sentons à l’aise. »

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

Saison F1 2020Parcourir tous les articles de la saison 2020 F1

Partagez cet article . avec votre réseau: