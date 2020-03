HISTOIRE: F1 Monaco GP annulé pour la première fois depuis 1955

Un événement légendaire, faisant partie de l’ADN de la Formule 1, ne sera plus dans la saison 2020. Après 66 ans, le Grand Prix de Monaco annonce son annulation en raison des ravages qui sont

provoquant la pandémie de COVID-19 et les problèmes logistiques générés par son changement de date.

Il y a quelques minutes, il a été annoncé que les GP d’Espagne, des Pays-Bas et de Monaco avaient été reportés, mais immédiatement l’Automobile Club de Monaco (ACM) a précisé que leur événement avait été annulé.

Cela a été annoncé par la déclaration suivante:

La situation actuelle de la pandémie mondiale et son chemin d’évolution inconnu, le manque de compréhension concernant l’impact sur le Championnat du Monde de F1 2020, l’incertitude quant à la participation des équipes, les conséquences des différentes mesures de confinement prises par différents gouvernements à travers le monde, restrictions transfrontalières à l’accès à la Principauté de Monaco, pression sur toutes les entreprises impliquées, leur personnel dévoué incapable de réaliser les installations nécessaires, la disponibilité de main-d’œuvre et de volontaires indispensables (plus de 1500) nécessaires au succès de l’événement, signifie que la situation n’est plus durable.

En conséquence, après mûre réflexion en raison de la gravité de cette crise mondiale, il est annoncé avec une grande tristesse que le conseil d’administration de l’Automobile Club de Monaco a pris la décision d’annuler le 12e Grand Prix historique de Monaco (8-10 Mai 2020) et le 78e Grand Prix de Monaco F1 (21-24 mai 2020).

A tous les fans, spectateurs, partenaires et nos membres, le conseil d’administration tient à exprimer sa sincère tristesse de ne pas pouvoir reporter ces deux événements et en aucun cas il ne sera possible de les organiser à la fin de cette année “, conclut le communiqué.

.