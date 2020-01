Hockenheimring va-t-il devenir un lieu d’affaires et de concerts?

Date publiée: 18 janvier 2020

La Formule 1 ne visitant plus le Hockenheimring, les rapports suggèrent que les patrons pourraient se concentrer sur les événements d’affaires et les concerts plutôt que sur les courses.

Le Grand Prix d’Allemagne 2019 s’est avéré être la dernière épreuve de F1 organisée au Hockenheimring, du moins pour le moment, mais il s’est bien déroulé en fanfare alors que Max Verstappen a remporté la victoire dans l’une des courses les plus excitantes de mémoire récente.

Même la mise en scène 2019 n’a été sauvée que par le soutien financier de Mercedes-Benz, et une fois qu’ils ont confirmé que leur soutien ne serait pas là pour 2020, il n’était pas surprenant que le GP d’Allemagne ait été retiré du calendrier.

Et les chances de retour continuent de diminuer – avec un record de 22 courses formant maintenant la saison de F1 et des discussions sur les courses à Miami et en Arabie saoudite à venir, il est difficile de voir où le GP d’Allemagne se replierait.

Il n’est peut-être pas surprenant alors de voir les médias allemands rapporter que la direction du circuit de Hockenheim cherche des moyens de se diversifier, y compris dans les événements commerciaux et les concerts.

Thomas Reister, chef du groupe Emodrom, responsable du développement commercial du Hockenheimring, a déclaré à RNZ: «La porte de l’avenir n’est pas fermée. Ce n’est qu’une question de conditions financières. »

Le DTM a également pris un coup avec son événement de 2020 sur le circuit coupé de deux tours à un, alors qu’ils ont également perdu le privilège d’être le tour d’ouverture de la saison contre Circuit Zolder.

Mais, les événements Jim Clark Revival et NitrOlympX resteront sur place.

Jorn Teske, directeur général de Hockenheimring GmbH a ajouté: «C’est un fait bien connu que le sport automobile est un domaine stagnant. Mais il y aura toujours une ou deux voitures de course à Hockenheim.

La ministre des Affaires économiques du Bade-Wurtemberg, Nicole Hoffmeister-Kraut, a récemment visité le circuit pour discuter du soutien financier à la ville de Hockenheim et de l’avenir de son circuit.

“Le Hockenheimring est un facteur économique important pour la région Rhin-Neckar, mais aussi pour notre pays”, a-t-elle déclaré.

«Cependant, nous nous félicitons de l’intention de innover et de construire ici un futur centre de mobilité ouvert sur la technologie.»

Le député Karl Klein a déclaré: «Malgré la longue tradition du ring, il est nécessaire de poursuivre le développement et l’adaptation aux évolutions sociales.»

Et le maire de Hockenheim Marcus Zeitler estime que le plan devrait être de s’éloigner de la course automobile.

“Pour l’avenir, le Hockenheimring doit être étendu à un emplacement commercial moderne”, a-t-il déclaré.

«Ici, nous pouvons prouver que les visions et les innovations s’emboîtent si nous nous rapprochons tous.»

Le groupe Emodrom souhaite générer davantage d’implication et de location du secteur privé sur le circuit, mais garde le Hockenheimring ouvert pour les grands événements publics et concerts.

Le circuit sera également utilisé comme lieu de salon – Emodrom accueillera le festival E4 cet été – un salon pour la mobilité électrique autonome.

