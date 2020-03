Honda arrive renforcée jusqu’en 2020 et avec de grandes aspirations de triomphes en Formule 1

Si vous parlez de cohérence, de discipline et de dévouement en Formule 1, ces valeurs correspondent parfaitement à Honda Racing. Eh bien, après une année 2019 très positive et une pré-saison aux résultats prometteurs, en 2020 les objectifs de la marque japonaise avec Red Bull et AlphaTauri sont très ambitieux. Tout est prêt pour le départ à Melbourne.

Toyoharu Tanabe – Directeur technique

“Nous nous sommes finalement dirigés vers l’Australie pour l’ouverture de la saison. La présaison F1 semble se raccourcir chaque année et elle s’est déroulée très rapidement. Cela a été une période productive pour toutes les personnes impliquées dans le projet Honda F1, dans nos usines de Sakura, au Japon et Milton Keynes en Grande-Bretagne.

Ce sera notre troisième saison avec l’équipe maintenant connue sous le nom de Scuderia AlphaTauri Honda et notre deuxième avec Aston Martin Red Bull Racing, et nous avons travaillé très dur ensemble. Notre objectif était d’améliorer à la fois la fiabilité et les performances du package qui avait été construit sur une base solide l’année dernière. Les performances et la fiabilité au cours des six jours de tests en Espagne ont été encourageantes et je tiens à remercier tous les membres de l’équipe pour leurs efforts dans ce sens.

La continuité en termes de réglementations techniques est également positive et tend à fermer les champs. Les équipes de tête et celles qui les soutiennent auront probablement des performances similaires, ce qui rend la course passionnante.

En ce qui concerne les objectifs de Honda pour 2020, nous avons connu un certain succès en 2019, mais nous voulons faire mieux que l’année dernière avec nos deux équipes, capables de se battre pour des victoires plus régulièrement à partir de maintenant.

Le soutien que nous recevons de nos fans est toujours très motivant, et nous nous battrons dur pour garantir les résultats que nous savons qu’ils attendent de nous.

Enfin, un mot sur l’effet du coronavirus sur notre programme F1. Cela a impliqué un travail supplémentaire sur le plan logistique. Dans le cadre de l’entité mondiale qu’est Honda Motor Co., nous mettons en œuvre depuis un certain temps des mesures liées au lieu de travail et aux déplacements professionnels, dans le but de réduire les risques d’infection et de contamination, comme la sécurité des nos collaborateurs et le grand public, avec qui ils sont notre principale préoccupation.

Le propriétaire des droits commerciaux de la F1 et l’organe directeur du sport ont été en contact permanent avec les organisateurs de la course et les gouvernements des pays hôtes et ont soigneusement étudié la situation de chacun avant de prendre la décision de continuer. en avant avec le Grand Prix.

Nous savons que les organisateurs du GP d’Australie ont également mis en place des mesures spéciales concernant l’exécution de leur événement et nous nous sentons donc en mesure de suivre la décision de concourir. Il est très difficile de prévoir l’avenir dans cette situation, mais nous continuerons notre travail, tout en étant prêts à réagir rapidement en cas de besoin. ”

.