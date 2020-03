Honda «doit soutenir» l’objectif de Max de 21 podiums

Date publiée: 10 mars 2020

Max Verstappen s’est fixé pour objectif d’atteindre le podium à chaque course cette saison et Honda est prêt à le soutenir dans sa poursuite.

Le Néerlandais a décroché son meilleur résultat en carrière en 2019 avec une place en P3 et 278 points à son nom. Ce record comprenait trois victoires et six autres apparitions sur le podium mais, en 2020, il veut occuper l’une des marches du podium dans les 21 courses – 22 si la Chine revient en quelque sorte au calendrier.

Honda, plein de positivité à l’approche de la nouvelle campagne, est prêt à le soutenir.

“Nous nous efforçons d’être là et de nous battre pour le championnat”, a déclaré le patron de Honda F1 Masashi Yamamoto dans l’aperçu australien du constructeur japonais.

«Nous avons eu des courses malheureuses l’année dernière, perdant dans certaines d’entre elles, mais nous devons éviter d’avoir ce genre de courses cette année.

«Max dit qu’il veut monter sur le podium à toutes les courses, ce que nous devons soutenir.

«De mon point de vue, tout est question de gestion. La structure est vraiment efficace et il y a beaucoup de choses que nous avons apprises de notre première année chez Red Bull, comme comment placer le personnel dans des postes appropriés et quelle est la manière la plus efficace d’opérer. »

La fiabilité restera le principal objectif de Honda, mais Yamamoto se sent particulièrement encouragé à propos de cet élément étant donné le succès des tests.

“C’est toujours un jeu d’équilibre, mais le maintien de la bonne fiabilité passe avant tout”, a-t-il ajouté.

«Ensuite, en plus de cela, nous avons essayé de fournir plus de puissance afin que les deux équipes puissent être aussi compétitives que possible.

«Nous avons eu de très bonnes courses vers la fin de l’année dernière, en particulier au Brésil, et le développement de l’usine s’est également très bien déroulé pendant la morte-saison.

«J’avais donc hâte de voir la voiture sur la piste lors des tests et maintenant j’ai hâte de voir comment nous courons en Australie.

«Cette année, les tests se sont déroulés plus facilement qu’à tout autre moment depuis notre retour au sport, sans gros problèmes.

«Dans l’ensemble, les deux équipes ont pu reproduire un week-end de course réel et c’était également très bien. Nous pensons que nous sommes maintenant bien préparés pour la saison à venir. »

