Honda refuse Alonso Indy 500 Drive

Fernando Alonso a vu son entraînement Indy 500 avec Andretti Autosport opposé un veto sensationnel à la 11e heure par le motoriste Honda.

Selon un rapport de RACER, le double champion du monde de Formule 1, Alonso, devait confirmer sa conduite la semaine dernière, avant que la société japonaise n’intervienne depuis leur siège de Tokyo.

Critique vocal de la puissance de Honda lorsqu’ils ont fourni McLaren lors de son deuxième passage avec l’équipe de 2015 à 2018, il semble que ses mots soient revenus pour le mordre, son siège Andretti maintenant vacant étant parmi les plus souhaitables de la grille.

Par conséquent, Alonso doit chercher à conduire avec une équipe propulsée par Chevrolet, ou ne pas participer du tout à la 104e édition du «plus grand spectacle de course».

Auparavant en course avec Andretti et Honda en 2017 en partenariat avec McLaren, Alonso a réalisé un début mémorable qui l’a vu mener la course à plusieurs reprises avant une panne moteur. Sa deuxième tentative en 2019 avec McLaren et Chevy a été beaucoup moins réussie, car il n’a pas réussi à se qualifier.

Cet effort désastreux a précipité la fin de sa relation de course avec McLaren, une décision qui devait lui permettre de rechercher des sièges plus compétitifs ailleurs.

Maintenant à seulement trois mois de la course, Alonso a peu d’options, au moins parmi les équipes équipées de Chevy avec une chance réaliste de gagner.

