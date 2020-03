Honda soutient l’objectif de Verstappen de podiums à chaque course · RaceFans

Honda se dit en meilleure forme pour la saison de F1 2020 et est prêt à soutenir la candidature de Max Verstappen pour remporter le championnat du monde avec Red Bull.

Pour la première fois depuis 2017, le constructeur japonais se dirige vers un nouveau championnat sans changement dans ses offres de fourniture de moteurs. Red Bull et AlphaTauri continueront d’utiliser les unités motrices de Honda cette année.

“Cela nous donne une grande stabilité en termes de gestion de notre équipe”, a déclaré le directeur général de Honda F1, Mashashi Yamamoto. “Tout le monde avait l’air très, très positif dans le garage pendant les tests et assez confiant, donc nous avons vraiment hâte à la saison.

«Fondamentalement, nous avons conservé la même structure en interne cette année parce que nous voulons simplement nous concentrer pleinement sur le développement.»

Yamamoto souhaite que l’équipe démarre 2020 plus fortement que la saison dernière, alors qu’elle n’a marqué que deux podiums lors des huit premières courses. “Mis à part Melbourne, la première moitié de l’année dernière a été vraiment difficile”, a-t-il dit, “nous avons lutté jusqu’en Autriche. Surtout à Monaco, nous avions de grandes attentes là-bas mais nous n’avons pas vraiment pu obtenir un bon résultat, donc cette année, nous espérons que ce ne sera pas comme ça. »

Honda a gardé les mêmes équipes, mais l’une a un nouveau nom “Nous mettons tout en œuvre pour être là et nous battre pour le championnat”, a-t-il ajouté. «Nous avons eu des courses malheureuses l’année dernière, perdant dans certaines d’entre elles, mais nous devons éviter d’avoir ce genre de courses cette année.

“Max dit qu’il veut monter sur le podium à toutes les courses, ce qui est un objectif que nous devons soutenir.”

Les améliorations apportées par l’équipe en 2019 y contribueront, a déclaré Yamamoto. «De mon point de vue, tout est question de gestion. La structure est vraiment efficace et il y a beaucoup de choses que nous avons apprises de notre première année chez Red Bull, comme comment placer le personnel dans des postes appropriés et quelle est la manière la plus efficace d’opérer. »

Red Bull a remporté trois courses l’année dernière, bien que le consultant en sport automobile Helmut Marko ait fixé un objectif de cinq victoires. Yamamoto a déclaré que Honda n’a «pas de véritable objectif spécifique» pour la saison à venir, mais s’attend à être plus fort dans les courses où il a obtenu ses meilleurs résultats en 2019.

«L’année dernière, Helmut a répété cinq victoires [was the target] et mon point de vue était probablement de quatre victoires », a déclaré Yamamoto. «Au final, nous avons remporté trois victoires, mais il y a eu quelques courses où nous avons manqué, comme le Mexique, et l’autre était probablement Monza, donc nous aurions pu gagner plus.

«En tant que Honda, nous devons nous assurer que nous fournissons tout pour Max et Alex [Albon] ainsi pour qu’ils puissent courir et maximiser chaque résultat potentiel. Ensuite, nous pourrons voir combien nous pouvons gagner.

«L’année dernière, nous avions 11 podiums – neuf pour Red Bull et deux pour Toro Rosso – donc je pense qu’il y a 11 circuits où les équipes de Red Bull ont une sorte d’avantage. Nous devons voir combien nous pouvons gagner parmi ces 11, car ce sont ceux où nous avons des opportunités. »

