Honda vise une saison de Formule 1 sans pénalité pour 2020

Date publiée: 26 février 2020

Malgré un changement de moteur lors des tests, Red Bull et Honda ne prévoient pas d’utiliser une quatrième unité motrice, espérant traverser 2020 sans pénalités liées au moteur.

La saison dernière, la première de Honda avec Red Bull, les deux voitures ont subi des pénalités alors que l’équipe dépassait le nombre autorisé de pièces de moteur.

Ce n’était pas, cependant, même près des chiffres que Honda a subis au cours de sa relation de trois ans avec McLaren.

Cette saison, Honda vise une fiabilité améliorée.

Le directeur général de Honda F1, Masashi Yamamoto, a déclaré à Motorsport.com: «C’est notre calendrier et nous essayons donc de suivre cette allocation sans pénalité.

«Nous avons été assez compétitifs dans la dernière moitié de la saison dernière. Et puis la fiabilité était également très bonne.

«Nous avons donc essayé de maintenir cette fiabilité avec un peu plus de puissance. C’était notre objectif. »

Honda a pris un bon départ dans les tests de pré-saison.

Bien que le RB16 ait eu un changement de moteur après qu’une anomalie ait été repérée sur les données, cela s’est avéré être rien.

Les voitures propulsées par Honda, y compris AlphaTauri, ont parcouru 855 tours lors du premier test de trois jours.

Le patron de l’équipe Red Bull, Christian Horner, est satisfait de ce qu’il a vu jusqu’à présent.

“La corrélation entre ce que nous voyons sur la bonne voie et le dynamo est en train de se faire sentir”, at-il dit. «Donc, ce côté est également encourageant.

«Il est toujours facile de se laisser entraîner dans les feuilles de chronométrage, en particulier dans les premiers tests – il se déplacera, je suis sûr que lorsque nous arriverons à Melbourne.

«Je pense que nous avons eu un bon hiver. L’année dernière a été notre première année avec Honda, je pense que cette relation vient d’évoluer et s’est resserrée tout au long de l’année dernière, au cours de l’hiver également. Je pense que l’ensemble de ce paquet est plus intégré.

«Je pense que toute l’équipe a fait un excellent travail pour produire cette voiture. Nous sommes venus ici [to testing] avec plus de miles sur le dyno qu’auparavant. La fiabilité dès la sortie de l’emballage et les retours des pilotes jusqu’à présent sont très encourageants. »

