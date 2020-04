Horner: de nouvelles régulations pourraient être repoussées à 2023

La crise des coronavirus pourrait conduire à repousser la révolution des règles de 2021, déjà reportée, jusqu’en 2023, a déclaré mardi le patron de l’équipe Red Bull, Christian Horner.

Jusqu’à présent, le package a été reporté à 2022 pour réduire les coûts à un moment où le sport et les équipes sont confrontés à une perte de revenus importante en raison du manque de course alors que les pays entrent en lock-out.

La saison n’a pas encore commencé et jusqu’à présent, deux des 22 courses prévues ont été annulées – l’ouverture de l’Australie et la vitrine de Monaco en mai – et six reportées sans aucune action probable avant l’été européen.

La F1 a déclaré que les équipes continueront d’utiliser les voitures de cette année en 2021.

“Nous parlons également de repousser d’un an la nouvelle réglementation, car dans mon esprit, il serait totalement irresponsable d’avoir le fardeau des coûts de développement en 2021”, a déclaré Horner à la BBC.

“Il semble y avoir un accord raisonnable, mais il doit être ratifié par la FIA pour repousser ces coûts de développement en 2022 pour une introduction dans la saison ’23.

“La chose la plus importante dont nous avons besoin maintenant est la stabilité.”

La F1 tire la plupart de ses revenus des frais d’hébergement, des contrats de télévision mondiaux et du parrainage et fait face à un énorme coup financier si les grands prix ne peuvent pas être organisés, mais Horner a déclaré que le sport survivrait.

“De toute évidence, certaines équipes sont plus exposées que d’autres, en particulier les petites, et il est important que nous fassions de notre mieux pour protéger la communauté F1 du mieux que nous pouvons”, a-t-il ajouté.

Le responsable du développement des pilotes de Red Bull, Helmut Marko, a déclaré ce week-end que le détenteur des droits commerciaux Liberty Media s’attendait à une perte de 200 à 300 millions de dollars de revenus.

Marko a également étonné beaucoup de gens lors de cette interview avec le diffuseur autrichien ORF lorsqu’il a révélé qu’il avait suggéré qu’il serait bon que les pilotes de Red Bull soient infectés par le coronavirus maintenant afin qu’ils ne tombent pas malades une fois la course reprise.

Horner, dont l’équipe est activement impliquée dans une initiative du «Projet Pitlane» visant à fabriquer plus de ventilateurs, a déclaré que les commentaires de Marko n’avaient jamais été pris au sérieux.

“C’était à bien des égards un commentaire jetable avant de comprendre la gravité de la pandémie”, a-t-il déclaré.

“Des choses comme le projet de ventilation sur lequel nous travaillons montrent à quel point nous prenons cela au sérieux et combien d’efforts sont déployés derrière.”

.