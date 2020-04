Horner: les nouvelles régulations devraient être repoussées à 2023

La Formule 1 devrait encore retarder l’introduction de sa nouvelle réglementation jusqu’en 2023 si elle veut garantir le bien-être financier de toutes les équipes sur la grille, explique Christian Horner, patron de Red Bull.

Déjà repoussé à 2022 par la pandémie de COVID-19, Horner estime que les équipes subiront toujours les séquelles de la crise alors qu’elles construiront des voitures entièrement nouvelles en 2021.

“Comme le cher vieux Ron Dennis, si vous voulez réduire les coûts dans cette entreprise, ne changez rien, et il avait absolument raison”, a déclaré Horner à Sky Sports F1.

“C’est pourquoi j’ai un petit problème à introduire une révision complète de la voiture pour 2022. Il n’ya pas un seul composant qui soit un report de 2021 à 2022.

“Nous allons être obligés de faire des tests de pneus et de construire des voitures à mules, et cela semble simplement une pression inutile sur le système pour mettre ce coût en 2021. J’aurais repoussé les règles d’une année supplémentaire en 2023.”

Selon Horner, Ferrari et certaines des plus petites équipes sont contre sa proposition car ils croient que les nouveaux règlements aideront à rétablir l’équilibre concurrentiel.

“Si vous êtes une équipe, Ferrari, par exemple, dit” Oui, du point de vue des coûts, nous comprenons, nous sommes d’accord, mais notre voiture n’est peut-être pas aussi compétitive. Nous voulons une feuille de papier propre. »

«Bien sûr, toutes les équipes plus bas dans l’ordre pensent qu’une feuille de papier propre changera l’ordre de picage. La réalité est que cela ne changera rien, mais cela imposera énormément de générateurs de coûts à l’entreprise l’année prochaine. »

Élaborant sur le thème des «inducteurs de coûts», Horner a expliqué sa conviction que l’ajout d’un plafond budgétaire en 2021 n’aide pas à alléger la pression financière que les nouvelles réglementations imposeront aux petites équipes, qui pourraient être mieux servies en levant temporairement les restrictions sur pièces du client.

“Si nous devions aller à l’extrême, je n’aurais aucun problème du tout pour une courte période, pendant un ou deux ans, pour dire aux petites équipes -” vous savez quoi, débarrassons-vous de tous vos Frais de R&D, débarrassons-nous de tout, il vous suffit d’être une équipe de course, et nous vous vendrons notre voiture à Abu Dhabi [at the end of the year]. Prenez cette voiture! »

«Et ce serait le moyen le plus rapide d’être compétitif à faible coût.

«Maintenant, cela concernerait probablement quatre des équipes. Haas on pourrait penser, AlphaTauri à coup sûr, Sauber [Alfa Romeo], probablement Racing Point. Ils essaient tous de se copier les voitures de toute façon.

«Et puis cela laisse ces équipes dans le secteur intermédiaire – McLaren et Renault – qui sont les plus étranges, mais il sera toujours impossible d’obtenir un compromis qui convienne à tout le monde.

«Une grande partie de l’accent a été mis sur le plafond au moment où ce sont en fait les inducteurs de coûts qui doivent être le plus mis en avant.»

