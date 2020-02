Horner: Lewis et Sebastian ne cadreraient pas avec nous

Lewis Hamilton et Sebastian Vettel peuvent avoir dix titres de Formule 1 entre eux, mais Red Bull ne prendrait pas non plus aux côtés de Max Verstappen, explique le chef d’équipe Christian Horner.

Les deux champions sont hors contrat à la fin de la saison, alors que Hamilton, 35 ans, aurait pu égaler le record de sept titres de Michel Schumacher.

Hamilton devrait rester chez Mercedes mais a également été lié à la place de Vettel chez Ferrari, dont l’objectif à long terme est le monégasque Charles Leclerc, âgé de 22 ans.

Red Bull a Verstappen, 22 ans, largement considéré comme l’héritier de Hamilton, sous contrat jusqu’à la fin de 2023 et Horner a salué le Néerlandais comme le «pilote le plus en forme de F1».

“Il (Hamilton) ne rentrerait pas dans notre programme”, a déclaré Horner aux journalistes lors d’un récent événement de l’équipe Red Bull.

«Nous avons Max. Nous avons toujours adopté cette politique en investissant dans les jeunes talents, en les encourageant et en les développant. Lewis ne rentre pas dans ça. “

Vettel, 32 ans, a remporté ses quatre titres avec Red Bull entre 2010 et 2013, mais Horner a clairement indiqué qu’il s’agissait désormais d’un chapitre fermé dans l’histoire de l’équipe.

Lorsqu’on lui a demandé s’il reviendrait Vettel, Horner a répondu: «Il est difficile de voir comment deux alphas peuvent s’intégrer dans une équipe. Vous pouvez voir le problème que Ferrari a eu. Pourquoi en serait-il autrement chez Red Bull avec deux pilotes alpha?.

«Même chose avec Lewis chez Ferrari ou Lewis chez Red Bull. C’est une dynamique très difficile, surtout dans une compétition serrée. »

Horner a déclaré qu’il s’attendait à ce que Hamilton reste chez Mercedes, mais a averti que le champion pourrait devoir atténuer ses revendications salariales.

On estime que le Britannique gagne actuellement environ 40 millions de livres par an.

«Deux des principaux sièges sont désormais occupés. La logique dirait qu’il restera dans son équipe actuelle s’ils peuvent s’entendre sur les conditions », a déclaré Horner.

«Tout le secteur automobile subit actuellement des pressions financières, alors quand des licenciements sont effectués, je suppose qu’il est difficile de justifier des salaires records.

«Je suppose que ce sera une négociation commerciale normale entre le pilote et son équipe. Ferrari pourrait être une possibilité pour lui, combien il m’est difficile d’évaluer.

«Il semble heureux dans l’environnement dans lequel il se trouve. S’il s’agit de l’environnement le plus compétitif, pourquoi voudrait-il changer cela pour le plaisir de conduire dans une couleur différente? Je ne souscris donc pas à cette théorie. “

Horner a déclaré que Verstappen avait l’expérience pour organiser un défi de championnat et que cette année, avec le jeune en partenariat avec le coureur thaïlandais Alexander Albon, il pourrait voir le changement au sommet.

“Il est probable que Max est celui qui a le plus de chances de tenter sa chance à (Hamilton), et c’est inévitable”, a-t-il déclaré. «Il y a toujours une autre vague qui arrive.

«Max est l’homme qui vient. Il a 22 ans; il est dans l’ascendant. Lewis est, quoi, 35?. C’est inévitable dans n’importe quel sport, il y a toujours une autre génération qui arrive.

“Et je pense que la Formule 1, avec Max et Leclerc et les autres jeunes à venir, est prête pour une année vraiment passionnante.”

.