Hors carrossage: la conduite de Mercedes pourrait avoir été un revers pour Ocon

Dans une récente interview avec ESPN, Esteban Ocon a affirmé qu’il était devenu très proche d’un siège de course aux côtés de Lewis Hamilton en 2020.

Cependant, il entre dans la nouvelle saison en tant que coéquipier de Daniel Ricciardo chez Renault – sans doute la position préférée pour un pilote de retour aussi jeune que le Français.

Le sauvetage de Force India de l’administration par le syndicat Racing Point UK dirigé par Lawrence Stroll en août 2018 a sans surprise permis à Lance Stroll de remonter la grille vers l’équipe basée à Silverstone pour 2019. En conséquence, Ocon a été déplacé de l’équipe avec laquelle il avait servi , donnant lieu à deux campagnes réussies et démontrant son expérience et sa maturité malgré sa jeunesse.

Esteban n’a pu annoncer ses plans pour la prochaine saison 2019 qu’à la fin novembre et avec des sièges de course remplis rapidement à la suite d’un bouleversement radical déclenché par le transfert de Ricciardo à Renault et plus tard, l’avenir d’Ocon serait confié à un poste de conducteur de réserve chez Mercedes.

Tout au long de la saison 2019, des rumeurs se sont renforcées selon lesquelles Ocon pourrait bien faire le saut à un siège aux côtés de Lewis Hamilton avec nul autre que le champion du monde 2016 Nico Rosberg affirmant que ses “ sources internes ” que les discussions de remplacement chauffaient au Grand Hongrois Prix ​​avec ‘Bottas 2.0’ apparemment à court de bouillie.

Cependant, les prophéties ne se sont pas déroulées comme proclamé. Avec Mercedes optant pour la sécurité et la sûreté avec Bottas plutôt que d’investir dans Ocon et une bouffée d’air frais, le joueur de 23 ans, désespéré de se positionner sur la grille dès que possible, a ouvert des discussions avec d’autres équipes et est sorti du vacances d’été avec une conduite avec Renault aux côtés de Daniel Ricciardo – aussi parfait que possible jusqu’à un début de la nouvelle décennie.

Comme tout pilote de course vous le dira, il est impératif de posséder la bonne mentalité et la mentalité pour forger une carrière réussie dans le sport.

Cette motivation et cette volonté de gagner et d’impressionner dans chaque course où un pilote participe seront aussi présentes à Ocon que n’importe quel pilote sur la grille. Le succès de la F1 moderne, si vous ne l’avez pas remarqué, est devenu très dépendant de l’équipe.

Pour Esteban Ocon, il ne fait aucun doute que le potentiel d’être accéléré non seulement dans une équipe gagnante éprouvée, mais dans une équipe qui a maintenant remporté six doubles championnats du monde consécutifs était une perspective alléchante. Cependant, la montagne d’un défi que la perspective tient serait le facteur décisif en ce qui concerne le reste de sa carrière.

Participer à une saison chez Mercedes signifie affronter une saison avec Lewis Hamilton en tant que coéquipier d’Ocon mais aussi son plus proche rival. Lorsqu’on leur donne un équipement identique, les équipes jugeront toujours les performances d’un pilote par rapport à leur coéquipier – la voiture ne sera jamais aussi rapide que le pilote le plus rapide de l’équipe.

Après avoir pris un an hors de la course automobile de course, être opposé à un champion du monde à six reprises à leur performance maximale sous la forme de Lewis Hamilton dans la réincarnation d’Ocon n’est pas une mince affaire, en particulier dans une voiture où les victoires en course, au moins les podiums, sont attendu et il en va de même pour les championnats.

Il ne fait aucun doute que 2020 donnera le ton pour le prochain chapitre de la carrière d’Ocon et s’il avait été humilié par Hamilton, le seul moyen est en baisse et la durée de vie de sa deuxième tentative en F1 aurait pu être considérablement plus courte que son premier passage dans la sport.

2019 a été une année décevante pour Renault qui a inscrit Daniel Ricciardo dans son programme pour la nouvelle saison. Tout en continuant à courir confortablement au milieu de terrain, ils s’attendaient à défier Red Bull mais n’étaient pas en mesure de suivre à la fois sur et hors piste.

Daniel Ricciardo, tout en étant un adversaire redoutable, est sans doute plus accommodant pour les nouveaux coéquipiers étant donné que l’équipe n’est pas tout à fait au bout de la compétition. Une course dans la Renault offre à Esteban la possibilité de développer sa carrière pour le mieux, à l’abri des regards et sans la pression supplémentaire de l’histoire récente et de ces objectifs ambitieux.

Maintenant, Ocon n’a plus quitté le sport depuis un an et bien qu’il n’ait pas été aux commandes, il fait partie intégrante de l’équipe Mercedes. Le rôle de pilote de réserve nécessite toujours qu’un pilote reste en contact avec le resserrement des données et la compréhension du développement et de la direction de la voiture et de l’équipe.

Oui, étant donné la différence de portée et d’échelle entre Renault et Mercedes, il y aura inévitablement une différence dans le fonctionnement des deux. Là encore, Ocon a déjà passé du temps avec l’équipe Renault en 2016 en tant que pilote d’essai, de sorte que les synergies entre le pilote français et l’équipe française devraient être réactivées rapidement.

Esteban n’a que 23 ans et possède une grande expérience de la course à son actif à un si jeune âge. Faire le saut dans une équipe gagnante du championnat à la suite des circonstances dans lesquelles il a été expulsé du sport semble très optimiste, mais je n’ai aucun doute qu’il a la maturité pour avoir mené le combat à Hamilton.

Cependant, il y aurait eu énormément de risques à le faire avec des résultats potentiellement préjudiciables à la carrière, ou du moins à un raccourcissement de carrière. Au lieu de cela, quitter le confort de Mercedes et repartir à neuf avec Renault permet à Ocon de rétablir sa carrière en F1 et de la remettre sur la bonne voie après qu’elle a déraillé sans faute de sa part.

Bien que Esteban ne fasse plus directement partie du programme de pilotes Mercedes, il est toujours géré par Mercedes, alors n’excluez pas une chance au sommet dans un avenir pas trop lointain.

