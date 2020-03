HSO Kyalami Hotlaps: Zenkov dompte la Porsche 962C

Le coureur de sim russe Vladislav Zenkov a accédé au sommet des feuilles de temps pour remporter la victoire dans la première série virtuelle HSO Speedweek à Kyalami Hotlap organisée sous les auspices de la Historic Simraciung Organisation (HSO) en utilisant rFactor 2 comme jeu de simulation de choix.

La première des compétitions Hotlap en cours a commencé le 5 mars et s’est déroulée jusqu’au 20 mars sur l’ancien tracé de Kyalami en utilisant le mod MAK-Corp Group C comprenant le mod 1991 Group C comprenant la Mazda 787B, la Porsche 962C et la Sauber-Mercedes C11.

Les règles étaient simples: «L’objectif est de faire un tour à chaud avec toutes les voitures autant de fois que vous le souhaitez, mais respectez les autres pilotes comme vous le feriez dans des conditions de qualification de course normales. Notez également que tout le monde n’est pas hotcapping car cela est également configuré pour tester les configurations, la pratique d’équipe, etc. »

Après un démarrage lent sur le serveur, le mot est sorti et les choses se sont vraiment accélérées au cours de la dernière semaine, Zenkov s’attaquant au défi lorsque Michal Janak, Vadim Taciak et Paul Anstey sont entrés en 1: 01 autour d’une version virtuelle très crédible de la piste emblématique .

Taciak faisant preuve d’un véritable esprit sportif en partageant gentiment ses réglages, Zenkov a tiré le meilleur parti des réglages et a fait le tour en un temps remarquable de 1: 01.321 (à bord ci-dessus), ce qui était un quart de seconde plus rapide que Janak en deuxième et Taciak en troisième.

“Merci à tous! De superbes voitures sur une super piste – vraiment apprécié! ” a rapporté Zenkov après avoir remporté la première place. «Ma configuration était loin d’être parfaite. Et le 17 mars, j’ai réussi un 1: 02,369. C’était le meilleur moment à l’époque, mais pour cette configuration, c’était presque la limite.

«Le 20 mars, je suis retourné sur le serveur et Vadim a partagé la configuration avec moi. J’ai réussi 1: 01.321 en quelques tentatives. Cette configuration était merveilleuse, Vadim a très bien configuré la voiture et elle se sentait nettement mieux. Il est possible de conduire encore mieux et de frapper 1h00, mais il faut passer plus de temps sur la piste. “

Les variantes Porsche 962C de ce superbe mod ont permis de fonctionner avec la configuration à faible force d’appui et / ou les options de moteur IMSA (2,5 litres) ou WEC (3,0 litres), ainsi qu’un turbo boost qui a fait basculer la voiture à 350 km / h avant les freins à la fin de la ligne droite principale.

Cela dit, le moteur entièrement réglé commence à pleurer suffisamment après un tour de piste et explose peu de temps après. Le luxe du monde virtuel est qu’il n’y a aucun coût pour une explosion en désordre et, bien sûr, la douleur (ou pire) de se briser contre un mur n’existe pas. Quittez simplement pour surveiller et réintégrer pour un nouvel essai!

Paul Anstey, Antonio Atzeni et Martin Adran ont assuré que les six premiers conduisaient tous la belle mais brutale Porsche 962.

Ni la Sauber-Mercedes ni la Mazda n’avaient les jambes pour égaler la Porsche autour de Kyalami mais étaient toutes les deux très satisfaisantes à conduire.

Mike Becnel a été le plus rapide dans le Sauber avec un temps de 1: 02.815 avec Taciak un peu plus lent en deuxième et Adam Hackman troisième. Paul Anstey a été le pilote Mazda le plus rapide avec un meilleur tour en 1: 02.892, suivi de Taciak, Paul Velasco et Antonio Atzeni.

Des points seront attribués aux dix (10) pilotes les plus rapides de chaque série Speedweek, comme suit: 50-40-30-20-15-10-6-4-2-1. Des points bonus supplémentaires seront attribués aux cinq (5) pilotes les plus rapides de chaque voiture disponible, comme suit: 25-20-15-10-5.

Plus d’informations sur les règles ici >>>

La prochaine manche du HSO Kyalami Speedweek mettra en vedette des voitures de F1 classiques: mars 761, Brabham BT44C et McLaren M23. Et ça se passe maintenant!

HSO Speedweek 1 – Groupe C – Résultats provisoires:

