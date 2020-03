HSO Kyalami Speedweek 2: 1976 F1 Hotlaps, comment êtes-vous bon?

Dans le sillage du succès de nos premiers HSO Kyalami Speedweeks, nous pouvons annoncer que la deuxième semaine est opérationnelle avec trois voitures de Formule 1 emblématiques pour les pilotes de simulation de tous niveaux pour tester et exécuter des Hotlaps sur notre serveur permanent 247.

Plus de cinquante pilotes ont essayé avec le Russe Vladislav Zenkov, 20 ans, qui a remporté les honneurs lors de la première édition de la compétition Hotlap avec le mod MAK-Corp Group C qui a redonné vie aux Porsche 962, Mazda 787 et Sauber-Mercedes C11 des années 80 à notre monde virtuel de simulation.

Cette fois-ci, nous remontons une décennie dans le temps jusqu’au milieu des années 70 avec le contenu original de Formule 1 du Studio-397: la McLaren M23, la March 761 et la Brabham BT44.

1976 Formule 1 pour rFactor 2 sur le serveur HSO Kyalami:

Les courses de Grand Prix seront le thème des Speedweeks II, car les voitures éligibles sont les numéros officiels du Studio 397 de trois voitures de Formule 1 classiques de la saison 1976.

Avec la glorieuse McLaren M23 (l’une des voitures les plus gagnantes de l’histoire du Grand Prix), la sublime Brabham BT44B avec ses lignes typiques de Gordon Murray et la mars 761 quelque peu oubliée (et oubliable?), Vient un trio de voitures passionnantes parfaitement adaptées à la Circuit du Grand Prix de Kyalami.

Les trois voitures sont disponibles gratuitement sur Steam, bien que vous puissiez évidemment télécharger le package Speedweeks II instantanément en vous connectant au serveur.

L’objectif est de Hotlap avec toutes les voitures autant de fois que vous le souhaitez, mais respectez les autres pilotes comme vous le feriez dans des conditions normales de qualification de course. Notez également que tout le monde n’est pas hotcapping car cela est également configuré pour tester les configurations, la pratique d’équipe, etc.

Amusez-vous et profitez-en!

Alerte Spoiler: coureurs Sim Assetto Corsa… Regardez cet espace!

.