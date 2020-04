«Huit ou 16 GPs ne font aucune différence pour Hamilton»

Date publiée: 7 avril 2020

Que cette saison soit «huit ou 16» grands prix, cela ne ferait aucune différence pour Lewis Hamilton, Bernie Ecclestone prédisant qu’il «gagnerait n’importe quoi».

Cette année, la Formule 1 est confrontée à la perspective d’un calendrier raccourci avec deux grands prix, l’Australie et Monaco, déjà annulés.

Six autres, Bahreïn, Vietnam, Chine, Hollande, Espagne et Azerbaïdjan, ont été reportés et espèrent trouver une place sur le calendrier plus tard dans l’année.

C’est bien sûr s’il y a un calendrier plus tard dans l’année.

À l’heure actuelle, la saison de Formule 1 devrait commencer en juin avec le GP du Canada, mais cela est douteux, les organisateurs devraient faire un appel plus tard cette semaine.

Cependant, lorsque l’action sur piste commencera enfin, la F1 pourrait aussi remettre le titre à Hamilton le jour 1, Ecclestone prédisant qu’il gagnera “quel que soit” le nombre de courses.

Et si c’est huit ou plus, le pilote Mercedes réclamera également le titre mondial car les règles de la F1 stipulent que huit courses sont tout ce qui est nécessaire pour être considéré comme un championnat du monde.

L’ancien suprémo de F1 a déclaré à BBC Radio 5 Live: «Je ne pense pas que cela fera beaucoup de différence pour Lewis, il gagnerait quel que soit le numéro de course, que ce soit huit, 16 ou 20.

«Si c’est un championnat du monde et qu’il gagne, cela ira dans son record et il dira qu’il a remporté un championnat du monde.

«Ce qui est terrible, c’est qu’il pourrait gagner les huit courses.

“Ce ne serait pas un super championnat.”

Hamilton vise un septième titre de championnat des pilotes, un record, cette saison, ce qui le placerait à égalité avec Michael Schumacher.

Mercedes recherche un septième double sans précédent.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.