Hungaroring poursuit ses plans de course pour le mois d’août

Date publiée: 29 avril 2020

Le Grand Prix de Hongrie prévoit de remplir sa place du 2 août sur le calendrier mais les organisateurs sont ouverts à un changement de date si besoin est.

La Formule 1 espère commencer la saison 2020 début juillet avec un double en-tête en Autriche suivi de deux courses sur le circuit britannique de Silverstone.

Après cela, du moins selon le calendrier initial, le cirque devrait partir pour la Hongrie.

Le Hungaroring est sur le point d’accueillir une course le 2 août avec Zsolt Gyulay, PDG de Hungaroring Sport Ltd, résolument convaincu que la course se déroule comme prévu.

Selon Gyulay, le gouvernement hongrois soutient les plans d’une course que ce soit avec ou sans fans.

“Nous sommes en contact quotidien avec le titulaire des droits”, a-t-il déclaré à Autosport.

«Liberty est conscient que nous sommes ouverts à toutes sortes de solutions et nous sommes prêts à organiser une course.

«La façon dont cela prend est définitivement hors de notre contrôle, et cela dépend de la situation dans laquelle se trouve le pays.

«Nous attendons l’assouplissement des mesures, et comment et quand la vie redeviendra normale.

«Avec les Autrichiens et les Britanniques, nous avons également confirmé que nous sommes pleinement déterminés à démarrer la saison de F1.

«Nous avons parlé de l’option d’une course à huis clos, mais son protocole est toujours en cours d’élaboration pour l’Autriche.

«S’il a été développé, nous respecterons certainement la réglementation également.

«Bien sûr, beaucoup dépend aussi de l’ensemble de règles du gouvernement.

«Cependant, une chose est sûre, tant pour le gouvernement que pour le Hungaroring, il est très important d’organiser le Grand Prix de Hongrie.

«Il y a deux options. La première est que nous organisons une course fermée aux fans, de la même manière qu’en Autriche.

«Certes, cela signifierait une énorme perte pour le promoteur.

«La deuxième option est d’organiser la course avec des fans, dans laquelle nous avons 35 ans d’expérience.

«L’an dernier, nous avons battu le record d’audience et, sur la base des billets pré-vendus, un nombre similaire était attendu pour la course de cette année.

«Bien sûr, l’achat de billets a cessé depuis le début de l’épidémie, et nous devons nous adapter à la nouvelle situation.

“Bien que l’utilisation de la piste soit suspendue maintenant, nous effectuons continuellement l’entretien du circuit, qui est en bon état, car nous sommes prêts pour le GP de Hongrie qui se tiendra le 2 août.”

Contrairement au Red Bull Ring et à Silverstone, le Hungaroring n’est pas prévu – du moins pour l’instant – pour deux courses.

“Il est trop tôt pour en parler, car les négociations n’en sont pas encore à ce stade”, a déclaré Gyulay.

“Le circuit est adapté à l’organisation de deux courses consécutives, de plus, le pays en bénéficierait d’un point de vue touristique ou économique, si les équipes passaient deux semaines en Hongrie.”

