Ignorez le président, donnez aux collectes de fonds de la F1 à l’OMS · .

Lorsque six pilotes de Formule 1 ont décidé d’utiliser leur popularité pour collecter des fonds pour lutter contre la pandémie, ils ne s’attendaient probablement pas à ce que cela soit considéré comme autre chose qu’une tentative sincère d’aider en période de grand besoin.

La semaine dernière, Charles Leclerc, Lando Norris, Alex Albon, Nicholas Latifi, George Russell, Antonio Giovinazzi et un groupe d’autres pilotes ont créé Race for the World. Les fans ont été invités à regarder la série d’esports en trois manches, organisée en utilisant le jeu officiel de Formule 1, et ont exhorté à contribuer à un objectif de 100 000 $.

Au moment de la rédaction du présent rapport, les chauffeurs ont franchi la moitié de la route vers leur objectif, collectant plus de 52 000 $ pour le Fonds de réponse solidaire Covid-19 de l’Organisation mondiale de la santé.

Ils ne méritent que des éloges pour une initiative qui utilise leur popularité et leur influence combinée sur les médias sociaux pour ce qui est clairement une bonne cause. Mais tout le monde n’est pas d’accord.

Le 45e président des États-Unis d’Amérique, poursuivant une tendance personnelle, a fait plusieurs fausses déclarations sur la gestion de la crise par l’OMS et a annoncé que le pays, qui est le plus grand contributeur à l’organisme de santé, réduirait sa contribution de 400 millions de dollars par an .

Pour mettre cela en perspective, l’OMS a déclaré qu’elle avait besoin d’un milliard de dollars supplémentaires, soit 17,5% de son budget 2018-2019, pour aider à lutter contre la pandémie.

Un rejet point par point des accusations largement sans fondement du président contre une organisation pour laquelle les pilotes de F1 collectent des fonds est une question pour les publications qui ne sont pas principalement concernées par la course automobile.

Calendrier des courses esports 2020Qu’il suffise de dire que si la F1 a été accusée dans le passé d’exister dans sa propre bulle, cela est clairement moins vrai aujourd’hui qu’il ne l’a jamais été. La pandémie nous affecte tous et d’une manière qui est infiniment plus importante que l’annulation de quelques races: 128 000 personnes sont mortes, plus de deux millions sont infectées.

Nous sommes une communauté mondiale, la Formule 1 est une activité mondiale et nous sommes confrontés à une menace qui ne fait pas de discrimination en fonction des frontières. Aucune institution n’est au-delà des critiques, mais il devrait être évident à quel point le travail de l’OMS est urgent dans un moment comme celui-ci.

La contribution que les pilotes de F1 y apportent peut être relativement modeste en termes de sommes nécessaires, mais c’est un pas dans la bonne direction à un moment où d’autres occupant des postes de plus grande puissance poussent dans la mauvaise direction. Il n’est pas nécessaire de souligner qu’une urgence mondiale sans précédent de cette ampleur exige la coopération et la solidarité, et non la désinformation et la répartition des fautes.

Le président s’est trompé. Les pilotes de Formule 1 ont raison. Donnez-leur votre soutien.

La dernière manche de Race for the World a lieu vendredi soir et vous pouvez contribuer à leurs efforts de collecte de fonds ici:

