Il est temps de plafonner leurs accords d’un million de dollars? · .

La composition des pilotes pour la saison de F1 2020 est presque entièrement inchangée par rapport à l’année dernière.

Mais deux des étoiles montantes les plus chaudes du sport – Charles Leclerc et Max Verstappen – ont signé de nouveaux accords avec leurs équipes pendant la morte-saison.

Combien valent-ils? Les détails des gains des chauffeurs sont contenus dans les archives (secrètes) du Conseil de reconnaissance des contrats de la FIA à Genève, qui n’est accessible qu’à six avocats désignés pour entendre les différends contractuels qui pourraient survenir.

Nous évaluons la valeur marchande actuelle de chaque concurrent sur la base de discussions avec les chefs d’équipe – dont la plupart ont eu des démarches de chauffeurs ou ont fait leurs propres enquêtes – et des gestionnaires de chauffeurs, dont le devoir est de connaître la valeur marchande de leurs charges et de l’opposition.

Ces informations sont croisées avec d’autres sources et collègues qui ont une idée des marchés des conducteurs afin de garantir que les chiffres sont aussi précis que possible. Voici nos estimations des salaires actuels des pilotes de F1:

Estimations des salaires des pilotes de Formule 1 2020 de .

TeamDriverSalary * (US) MercedesLewis Hamilton $ 40mMercedesValtteri Bottas $ 8mFerrariSebastian Vettel $ 30mFerrariCharles Leclerc $ 10mRed BullMax Verstappen $ 25mRed BullAlexander Albon $ 2.5mMcLarenCarlos Sainz $ 8mMcLarenLando Norris $ 2mRenaultEsteban Ocon $ 5mRenaultDaniel Ricciardo $ 20mAlphaTauriDaniil Kvyat $ 2mAlphaTauriPierre Gasly $ 2mRacing PointSergio Perez $ 8mRacing PointLance Stroll $ 3mAlfa RomeoKimi Räikkönen $ 5mAlfa RomeoAntonio Giovanazzi $ 1mHaasRomain Grosjean $ 7mHaasKevin Magnussen $ 5mWilliamsNicolas Latifi $ 1mWilliamsGeorge Russell $ 1m

Remarque: Tous les pilotes sur les forfaits de base avec des bonus individuels

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

Dans l’état actuel des choses, 12 pilotes actuels seront hors contrat à la fin de cette année. Lors des tests de pré-saison, le mot dans le paddock était que Lewis Hamilton cherchait à renouveler son forfait avec Mercedes à 50 millions de dollars, avec des bonus pouvant éventuellement atteindre un revenu annuel total de 80 millions de dollars.

Hamilton est le tirage au sort de la F1 et son plus gros gagnantSebastian Vettel, qui se perçoit comme étant au niveau de Hamilton, serait à la recherche de 40 millions de dollars minimum de Ferrari, surmonté de bonus. L’accord de quatre ans de Max Verstappen avec Red Bull et Honda comprend probablement de bons bonus de championnat et de podium au-delà de l’argent. Ainsi, le joueur de 22 ans pourrait facilement retirer au moins 40 millions de dollars si les cartes lui tombaient dessus.

Mais les conducteurs devraient-ils continuer à imposer des salaires aussi élevés à un moment où la pandémie mondiale les a tous laissés sur la touche? Certains concurrents dans d’autres sports ont déjà subi des réductions de salaire temporaires.

La F1 a été forcée de retarder l’introduction de son ensemble de règles techniques 2021 et de reporter les voitures actuelles pendant un an à titre de mesure d’économie, avec des interdictions de mises à niveau et aucun test de pré ou de saison. Ainsi, les conducteurs seront encore moins actifs.

Cependant, le règlement financier (alias plafond budgétaire) sera introduit tel quel, sauf que la limite de 175 millions de dollars (hors frais de marketing et d’accueil, salaires de gestion et indemnités de chauffeur) est susceptible d’être réduite à 150 millions de dollars (ou moins). Le plafond ne couvre pas les salaires des conducteurs.

On ne sait pas encore combien de courses auront lieu cette année. Huit ont déjà été annulés ou reportés. Est-il approprié que les pilotes tirent ce type d’argent alors que le sport hémorragie de l’argent plus rapidement qu’un des tours de pole de Hamilton?

Est-ce que n’importe qui, indépendamment de la conjoncture économique, pourrait justifier un revenu annuel de 50 millions de dollars pour quelques heures de transpiration le 22 dimanche et l’engagement marketing étrange? Ne blâmez pas les pilotes: ils prennent simplement ce qui est proposé par les équipes.

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

Le plafond budgétaire – même à son niveau actuel de 175 millions de dollars – signifie que des équipes telles que Ferrari, Mercedes et Red Bull devront réduire leurs effectifs. Chacun devra peut-être déplacer jusqu’à 300 employés de ses programmes de F1, mais il ne fait aucun doute que les équipes feront tout leur possible pour redéployer leurs fidèles travailleurs sur d’autres projets en dehors du sport.

Les pilotes devraient-ils réduire leur salaire lorsqu’ils ne courent pas? Pour mettre les chiffres en perspective, selon les derniers documents disponibles, Mercedes F1 a rapporté une masse salariale 2018 (y compris les frais sociaux et les avantages sociaux) de 108 millions de dollars (1 £ = 1,15 $) pour environ 900 têtes. Les situations chez Ferrari ou Red Bull ne sont que légèrement moins dramatiques, voire pas du tout.

Chaque fois que les pourparlers F1 réduisent les coûts, le débat porte généralement sur les tests, les moteurs, les restrictions en soufflerie, etc. Mais pas les salaires des chauffeurs qui, au sommet, peuvent représenter 15% du budget global d’une équipe.

Certes, certains pilotes paient pour courir, mais cela aggrave le fossé entre les trois meilleures équipes et les autres. La solution consiste à inclure les gains des chauffeurs dans les plafonds budgétaires sur la base du fait qu’ils sont des différenciateurs de performance, ce qui libérerait à son tour davantage de financement pour le personnel et la technologie en réduisant les coûts de conduite.

Bien sûr, les conducteurs sont payés pour leurs compétences ainsi que pour les droits à l’image: ils pourraient théoriquement être payés un dollar pour la conduite et 50 millions de dollars pour les droits à l’image. Mais des systèmes ont été conçus pour contrôler les dépenses des équipes sous le plafond budgétaire, avec des sanctions draconiennes pour les transgressions. Il devrait donc être possible de contrôler les salaires des chauffeurs comme, par exemple, la Ligue nationale de football américaine le fait déjà pour ses joueurs.

Toute modification à cet égard devrait tenir compte des contrats à long terme existants. Mais le sport pourrait agir maintenant et légiférer que le taux actuellement payé aux meilleurs salariés est fixé comme maximum pour le moment, puis réduit par la suite. Hamilton et Vettel, les meilleurs salariés actuels, ne devraient pas être en F1 au-delà de 2023

Si la F1 souhaite sérieusement économiser en ces temps incertains et à l’avenir, elle doit absolument limiter le plus grand centre de coûts parmi les meilleures équipes: les gains des pilotes. Payer les pilotes de course 50 fois plus que les États-Unis versent à son président ou 200 fois les gains du Premier ministre britannique – indépendamment des individus – est insoutenable. Et, à la lumière des circonstances actuelles, injustifiable.

Pas de publicité pour seulement 1 £ par mois

>> En savoir plus et vous inscrire

Saison F1 2020Parcourir tous les articles de la saison 2020 F1

Partagez cet article . avec votre réseau: