«Il y a quelqu’un qui peut battre et battra Hamilton …»

Date publiée: 16 mars 2020

Un septième titre mondial attend Lewis Hamilton cette saison, mais Bernie Ecclestone estime qu’il y a «quelqu’un» sur la grille d’aujourd’hui qui le battra plus tard et c’est Max Verstappen.

Hamilton sera aligné sur la première grille de la saison 2020, quand cela sera possible, en tant que favori pour remporter le titre de champion du monde des pilotes.

Le pilote Mercedes poursuit son septième titre, son sixième avec Mercedes et son quatrième d’affilée.

Hamilton, cependant, devra peut-être se contenter d’égaler le record de Michael Schumacher mais ne le battra jamais, car l’ancien suprémo de F1 Ecclestone pense que la F1 a déjà le pilote qui mettra fin à son règne sur la grille.

“Il est très motivé pour remporter son septième titre mondial”, a déclaré le Britannique à NOS, “mais il y a quelqu’un qui peut le battre et le battra plus tard.”

“Et c’est Max Verstappen.”

Verstappen, cependant, ne sera pas le seul pilote à se battre à Hamilton dans les mois, voire les années à venir.

Ecclestone prédit que Charles Leclerc sera également là-haut, même s’il a déclaré il y a quelques jours qu’il estimait que le pilote monégasque avait déjà atteint un sommet.

Prédisant que «de grandes batailles arrivent», a ajouté Ecclestone «entre Hamilton et le jeune garde Verstappen et Charles Leclerc, entre Mercedes, Ferrari et Red Bull.

«C’est ce dont le sport a besoin.

«Max a beaucoup appris. Il y a cinq ans, il dépassait toujours la limite.

«Il est plus calme maintenant, il a beaucoup plus d’expérience.

«Il est maintenant à la limite. C’est vraiment une grande différence. »

Ecclestone n’est pas la seule personne à prévoir un grand avenir pour Verstappen.

Son patron de l’équipe Red Bull a récemment déclaré à la Gazzetta dello Sport: «Je pense que Max Verstappen est le pilote le plus excitant et spectaculaire de la Formule 1 aujourd’hui.

“Lui et Leclerc sont l’avenir de la F1, mais avec Lewis Hamilton toujours en affaires, je m’attends à voir des duels spectaculaires entre les trois.”

