Imola demande de pourvoir un créneau vacant en Chine

Date publiée: 17 février 2020

Le circuit d’Imola a officiellement demandé le remplacement du Grand Prix de Chine du calendrier F1 de cette année.

Plus tôt ce mois-ci, la Formule 1 a annoncé que le GP d’avril chinois avait été «reporté» en raison de l’épidémie de coronavirus.

Les patrons du sport espèrent reprogrammer la course plus tard dans la saison si la situation s’améliore.

Le report signifie qu’il y a une pause d’un mois entre le premier Grand Prix du Vietnam et la course hollandaise.

Imola veut remplir cet emplacement.

“Nous avons en effet soumis une candidature à l’organisation de la FIA ?? et F1 pour remplacer le GP de Chine”, a déclaré le directeur d’Imola, Roberto Marazzi, à Racingnews365.

“Nous n’avons pas encore reçu de réponse à cela.”

Mais, comme l’a découvert Liberty Media en demandant aux équipes de choisir une autre date pour la Chine, ce n’est pas parce que quelqu’un veut faire quelque chose en Formule 1 que cela se produira.

“Je pense qu’il sera difficile de tout arranger”, a reconnu Marazzi.

Racingnews365 a rapporté qu’en plus d’obtenir le feu vert de la FIA, de la F1 et des 10 équipes, les organisateurs de la course devraient également trouver les moyens financiers pour accueillir la course.

La dernière fois que la Formule 1 a visité Imola en 2006 pour le Grand Prix de Saint-Marin.

