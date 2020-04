Imola veut une course de F1 à huis clos

Date publiée: 22 avril 2020

Le président d’Imola, Uberto Selvatico Estense, a déclaré que le circuit aimerait organiser une course de F1 cette saison si la situation du COVID-19 en Italie s’améliorait.



Le circuit a d’abord fait part de son intérêt à accueillir une course cette saison en proposant de prendre la place laissée par le Grand Prix de Chine qui était la première de la saison 2020 à être reportée.

Imola a contacté le président de l’Automobile Club of Italy, Angelo Sticchi Damiani, à propos de cette idée, mais la propagation mondiale du coronavirus a rendu cela impossible – l’Italie est l’un des pays les plus touchés avec plus de 24000 morts.

Mais avec la Formule 1 qui envisage d’organiser éventuellement des courses sans fans autorisés pour démarrer la saison 2020, Estense a de nouveau jeté le nom d’Imola dans le chapeau.

S’adressant à Motorsport.com, il a déclaré: «Cette situation est une opportunité pour nous d’être candidat à un grand prix cette saison.

«Évidemment, cela dépend aussi des règles du gouvernement, si elles nous permettent de courir une telle course.

“Bien sûr, nous offrirons la piste gratuitement, puis parlerons des coûts de notre côté si possible. Nous pouvons demander de l’aide à la région. Nous ne sommes pas dans la situation où nous pouvons payer des frais de promoteur.

«C’est beaucoup plus facile sans spectateurs, nous n’avons pas à nous occuper des tribunes, nous n’avons pas à nous occuper de choses comme l’hospitalité VIP, etc. Ce sera certainement moins cher qu’une organisation complète. Les gens pensent déjà à organiser des matchs de football à huis clos. »

Les discussions avec les officiels de la F1 n’ont pas encore eu lieu car le protocole doit passer par l’ACI.

Estense a suggéré que la course pourrait se tenir consécutivement à Monza – le Grand Prix de Belgique est actuellement prévu pour la semaine avant Monza le 30 août, mais le gouvernement belge a récemment interdit les événements sportifs jusqu’au 1er septembre au moins.

“Peut-être qu’il serait plus facile d’organiser une course consécutive avec Monza, afin d’économiser de l’argent ou du temps pour les équipes”, a-t-il expliqué.

«Mais l’année dernière, nous avons même eu du beau temps en octobre, ainsi que la première moitié de novembre. Nous n’avons donc pas peur de la météo.

«Je pense que les gens aimeraient retourner à Imola. C’est un rêve pour nous, mais nous rêvons toujours! “

