“Impossible” de dire quand la saison pourra commencer · .

Carlos Sainz Jnr dit qu’il est impossible de juger quand il sera possible de commencer la saison de F1 2020.

La deuxième manche du championnat à Bahreïn devait avoir lieu aujourd’hui. Mais elle, ainsi que les sept premières dates de course, ont été annulées en raison de la pandémie mondiale.

Le championnat devrait débuter avec le Grand Prix d’Azerbaïdjan le 7 juin. Mais cela et les courses suivantes peuvent également devoir être annulés ou reportés.

Interrogé sur les réseaux sociaux quand il s’attend à ce que la saison commence, Sainz a déclaré: “C’est une question que je pense que personne ne connaît pour le moment.”

“Il est impossible de le savoir”, a-t-il poursuivi. «Mais j’espère bientôt. J’espère que nous resterons à la maison, cela arrivera rapidement et bientôt et nous pourrons tous retourner à nos vies normales. Mais c’est définitivement une situation étrange. “

Sainz est en situation d’isolement à son domicile en Espagne après son retour d’Australie, où la course d’ouverture de la saison a été annulée peu avant le début des essais. Il a testé négatif pour le virus.

“Je me sens bien”, a-t-il déclaré. «Je me suis évidemment mis en quarantaine ces derniers jours depuis notre retour d’Australie.

«Mais je me sens bien, honnêtement, je m’entraîne plus que jamais parce qu’il y a tellement de temps pour le faire. Cette formation de pré-saison s’est bien déroulée, mais vous voulez toujours avoir plus de séances dans la mesure où je ne pouvais pas entrer et j’essaie de les faire entrer maintenant. “

