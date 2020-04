Indianapolis 500 fait appel à Norris après sa victoire sur iRacing · .

Lando Norris dit qu’il espère essayer une vraie IndyCar à un moment donné dans le futur après avoir remporté le défi iRacing de la série à sa première tentative.

S’exprimant après avoir remporté la manche d’aujourd’hui de la série officielle de simulation sur le Circuit des Amériques, Norris a déclaré qu’il aimerait participer à l’épreuve du ruban bleu du championnat, l’Indianapolis 500, un jour.

“Je pense que le plus important, je veux être de retourner à la course pour nous tous, pas seulement la F1, pas seulement IndyCar, mais tout le monde”, a déclaré Norris. “Nous voulons revenir dans la voiture et courir à nouveau.

«Lorsque cela se produit, ce que j’espère bientôt, je suppose que je dois d’abord me concentrer sur mon travail et ma carrière. Avec un peu de chance, j’aurai finalement l’occasion de conduire une IndyCar.

J’ai conduit plusieurs voitures différentes en grandissant et en entrant en Formule 1. Faire les 24 heures de Daytona en LMP2. J’aimerais explorer plus de variété pas maintenant, pour l’instant je me concentre sur la Formule 1.

“Mais à un moment donné dans le futur, que ce soit l’Indy 500 ou simplement une course unique ou quelque chose comme ça, j’aimerais avoir l’opportunité de me rendre en Amérique et de tenter le coup. C’est quelque chose à penser à l’avenir. “

La semaine prochaine, l’événement IndyCar iRacing Challenge aura lieu à Indianapolis Motor Speed. Norris a déclaré qu’il pourrait participer malgré son manque d’expérience sur les ovales.

“J’essaierai, je ne suis pas à 100%. J’ai fait un peu de course ovale sur iRacing en fait dans l’IndyCar. C’est vraiment très amusant. Je n’ai pas fait de grandes compétitions.

“Je suis sûr que le côté route de ce genre de choses est à certains égards plus facile et plus ce à quoi je suis habitué car je ne conduis jamais vraiment des ovales mais beaucoup de pilotes IndyCar conduisent des ovales assez régulièrement. Ils vont connaître beaucoup de trucs que je ne connais pas. Ça va être un peu l’inverse.

«Je dois parler avec l’équipe, avec Arrow McLaren SP. J’espère que oui, j’espère pouvoir avoir cette opportunité. »

