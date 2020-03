Indianapolis 500 reporté au mois d’août · .

IndyCar a confirmé que la 104e édition de l’Indianapolis 500 avait été reportée au 23 août.

La précédente manche du championnat, qui se tiendra sur le circuit routier d’Indianapolis Motor Speedway, a également été reportée en raison de la pandémie mondiale, aura désormais lieu le 4 juillet. Il fera partie d’un événement à double tête avec la course de NASCAR sur l’ovale le lendemain.

“Le mois de mai à l’Indianapolis Motor Speedway est ma période préférée de l’année et, comme nos fans, je suis déçu que nous ayons dû reporter la course à l’Indianapolis 500”, a déclaré Roger Penske, propriétaire d’IndyCar et d’IMS.

«Cependant, la santé et la sécurité des participants et des spectateurs de notre événement est notre priorité absolue, et nous pensons que le report de l’événement est la décision responsable avec les conditions et les restrictions auxquelles nous sommes confrontés.»

D’autres courses ont également été reportées à la suite du changement de date d’Indianapolis 500. La manche Mid-Ohio, qui devait initialement avoir lieu le 16 août, a avancé d’une semaine au 9 août. La ronde Gateway a été reculée de huit jours au 30 août.

La saison IndyCar doit maintenant commencer avec l’événement à double tête sur le circuit de Belle Isle à Détroit les 30 et 31 mai.

Cet article sera mis à jour.

