IndyCar a l’intention de tenir Indy 500 et GP malgré les conseils officiels du Coronavirus · .

IndyCar a annoncé son intention de tenir le Indianapolis 500 de cette année comme prévu, malgré les complications potentielles causées par les recommandations officielles concernant le coronavirus.

Les centres américains de contrôle et de prévention des maladies ont recommandé hier de reporter les événements majeurs de huit semaines. Cela se terminera le 10 mai, deux jours avant les essais pour le 500ème Indianapolis de cette année.

“Nous sommes conscients des directives provisoires du CDC suggérant le report d’événements impliquant plus de 50 personnes au cours des huit prochaines semaines”, a déclaré le championnat dans un communiqué.

«Notre priorité est de faire notre part pour protéger la santé publique tout en organisant le 104e Indianapolis 500 présenté par Gainbridge comme prévu le 24 mai.»

IndyCar a déjà frappé les quatre premières courses de son calendrier 2020 en raison de la pandémie. Le championnat doit maintenant commencer avec le Grand Prix d’Indianapolis sur le circuit routier de l’ovale historique, mais il doit avoir lieu dans la période restreinte conseillée par le CDC.

“Cela continue d’être une situation dynamique que nous surveillons constamment en coordination avec les autorités fédérales, étatiques, locales et publiques”, a poursuivi le communiqué d’IndyCar. «Nous planifions toutes les éventualités et serons prêts à exécuter le GMR [Indianapolis] Grand Prix et Indy 500 lorsque la situation du COVID-19 le permet. »

Calendrier IndyCar «Mois de mai»

DateActivité8 maiIndianapolis Grand Prix practice and qualification9th MayIndianapolis Grand Prix12th MayIndianapolis 500 practice13th MayIndianapolis 500 practice14th MayIndianapolis 500 practice15th MayIndianapolis 500 practice16th MayIndianapolis 500 practice17th MayIndianapolis 500 qualification18th Mayapndianndianapolis 500thndianapolis 500

