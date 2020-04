IndyCar annule Detroit et ajoute des doubles têtes pour prolonger le calendrier · .

IndyCar a annoncé l’annulation de sa tournée à double tête à Détroit qui devait ouvrir la saison le 30 mai après que six événements précédents ont été annulés en raison de la pandémie.

Le dernier changement de calendrier signifie que la saison doit maintenant commencer au Texas Motor Speedway le 6 juin, une course qui à l’origine aurait marqué le point médian du calendrier des 17 courses.

La perte de deux autres courses du calendrier a incité les organisateurs du championnat à ajouter des seconds tours à certains événements. Le parcours du Grand Prix d’Indianapolis, l’ovale de l’Iowa et le circuit de Laguna Seca auront désormais deux manches.

Laguna Seca, à l’origine la finale de la saison, est devenue un événement à double tête mais ne fermera plus le championnat. Elle sera suivie d’au moins une autre course sur le parcours routier d’Indianapolis.

IndyCar a également l’intention de trouver une place à la fin de la saison pour ce qui aurait dû être sa course d’ouverture de la saison à Saint-Pétersbourg, qui a été annulée le jour où les essais ont commencé.

DateOriginal RoundOriginal VenueRevised RoundRevised Venue15 / 03 / 20201St Petersburg05 / 04 / 20202Barber Motorsport Park19 / 04 / 20203Long Beach26 / 04 / 20204Circuit of the Americas09 / 05 / 20205Indianapolis GP24 / 05 / 20206Indianapolis 50030/05 / 20208Detroit20 / 06 / 20209Texas Motor Speedway1Texas Motor Speedway21 / 06 / 202010Road America2Road America27 / 06 / 202011Richmond Raceway3Richmond Raceway04 / 07 / 20204Indianapolis Grand Prix race one12 / 07 / 202012Toronto5Toronto17 / 07 / 20206Iowa race one18 / 07 / 202013Iowa20I -Ohio22 / 08 / 202015Gateway23 / 08 / 20209Indianapolis 50030/08 / 202010Gateway06 / 09 / 202016Portland13 / 09 / 202011Portland19 / 09 / 202012Laguna Seca course un20 / 09 / 202017Laguna Seca13Laguna Seca course deux03 / 10/202014 PrixTersbourg

