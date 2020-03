IndyCar confirme 25 de ses pilotes pour la série officielle iRacing · .

IndyCar a confirmé que 25 de ses pilotes participeront au nouveau défi IndyCar iRacing à partir de samedi.

Le champ de la nouvelle série Esports d’IndyCar comprend les trois premiers du championnat du monde réel de Josef Newgarden, Simon Pagenaud et Alexander Rossi. Parmi les 15 meilleurs pilotes au classement des points 2019, seuls Scott Dixon, Ryan Hunter-Reay, Takuma Sato et Spencer Pigot n’ont pas été confirmés pour la série virtuelle.

Les pilotes participeront à leurs livrées d’équipe régulières. D’autres pilotes invités spéciaux seront annoncés demain.

Le lieu de la première course sera choisi par un sondage auprès des fans de deux anciens circuits IndyCar: le circuit routier de Watkins Glen ou le superspeedway du Michigan. Les pilotes participeront à une séance de qualification de 10 minutes suivie d’une course. L’événement complet devrait durer environ une heure et demie.

Cinq autres événements auront lieu au cours des semaines suivantes. La nouvelle série se déroulera au Barber Motorsports Park le 4 avril, une piste choisie par les pilotes le 11 avril, une piste choisie au hasard le 18 avril, le Circuit of the Americas le 25 avril et une piste non IndyCar le 2 mai.

Car numberDriverTeam1Josef NewgardenPenske2Scott McLaughlinPenske4Sebastien BourdaisFoyt5Pato O’WardMcLaren7Oliver AskewMcLaren8Marcus EricssonGanassi10Felix RosenqvistGanassi11Kyle KaiserJuncos12Will PowerPenske14Tony KanaanFoyt15Graham RahalRLL18Santino FerrucciCoyne20Conor DalyCarpenter22Simon PagenaudPenske24Sage KaramDreyer & Reinbold26Zach VeachAndretti27Alexander RossiAndretti28Kyle KirkwoodAndretti29James HinchcliffeAndretti31Felipe NasrCarlin41Dalton KellettFoyt55Alex PalouCoyne60Jack HarveyMeyer Shank88Colton HertaAndretti-Harding98Scott SpeedAndretti-Herta

