IndyCar et NASCAR organiseront des courses sans spectateurs ce week-end · .

La course d’ouverture de la saison d’IndyCar ce week-end et les deux prochaines courses de la série NASCAR Cup se dérouleront devant des stands vides par précaution en raison du Coronavirus.

La série IndyCar 2020 devrait commencer sur le parcours de rue de Saint-Pétersbourg ce week-end.

Le championnat a annoncé aujourd’hui que «toutes les activités entourant l’ouverture de la saison du Grand Prix Firestone de Saint-Pétersbourg dimanche seront fermées aux spectateurs et limitées au personnel essentiel uniquement.» Certains médias accrédités seront également autorisés à y assister.

«Ce protocole est mis en place pour protéger la santé et le bien-être des fans, des pilotes, des équipes, des travailleurs et des officiels, car nous atténuons le risque d’exposition à Covid-19.»

L’événement se déroulera selon un calendrier révisé et compressé. “Le week-end de course se déroulera du vendredi au dimanche, avec des sessions sur piste IndyCar limitées au samedi et au dimanche”, ont déclaré les promoteurs.

“Les activités incluent également Road To Indy, IMSA Porsche GT3 Cup et SRO Motorsports Group America sur un calendrier condensé.”

Les courses de NASCAR à Atlanta Motor Speedway ce week-end et à Homestead-Miami le week-end prochain auront également lieu à huis clos. “Nous travaillerons avec les responsables de la santé publique pour déterminer le calendrier futur au-delà de ces événements”, a déclaré le championnat dans un communiqué.

