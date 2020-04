IndyCar iRacing Challenge au Barber Motorsport Park · .

Rejoignez-nous pour regarder et suivre le deuxième tour de la nouvelle série Esports basée sur iRacing d’IndyCar sur . Live.

Un peloton de plus de 29 pilotes, dont de nombreux pilotes IndyCar réguliers et des coureurs invités tels que le champion NASCAR Jimmie Johnson, prendra part à la course sur Barber Motorsport Park.

Vous pouvez regarder la diffusion en direct de la course sur . Live ainsi que les mises à jour des équipes et des pilotes en temps réel et les commentaires des lecteurs de . et plus encore.

Lancez . Live: IndyCar iRacing Challenge – Barber Motorsport Park

IndyCarParcourir tous les articles IndyCar

Partagez cet article . avec votre réseau: