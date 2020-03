IndyCar lancera la série officielle iRacing la semaine prochaine

Dans le tour d’horizon: IndyCar a confirmé les détails de sa série officielle iRacing qui débutera la semaine prochaine.

La série comprendra au moins six courses mettant en vedette des pilotes IndyCar actuels ainsi que des invités spéciaux. Les courses auront lieu tous les samedis du 28 avril au 2 mai, après quoi la série régulière devrait reprendre. Les équipes auront leurs propres livrées et les modèles de voitures seront mis à jour pour inclure le nouveau Aeroscreen pour 2020.

La première piste sera choisie parmi une liste de huit par un sondage des fans. Après cela, la série se déroulera au Barber Motorsports Park (4 avril), une piste choisie par les pilotes (11 avril), une piste choisie au hasard (18 avril), le Circuit of the Americas (25 avril) et enfin un circuit non IndyCar (2 mai).

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

Des médias sociaux

Messages notables de Twitter, Instagram et plus:

LetterUne lettre de notre directeur général, Stuart Pringle.

Pour toutes les dernières informations, visitez: https://t.co/TTAm2q9gTU pic.twitter.com/D0nwiqucFt

– Silverstone (@SilverstoneUK) 20 mars 2020

⚠ [TICKETING INFO]

Chers clients,

Nos équipes travaillent actuellement sur la procédure de remboursement des réservations effectuées pour les Grands Prix de Monaco 2020. Nous vous tiendrons informés dans les meilleurs délais du déroulement et des conditions.

Meilleures salutations

– Automobile Club MC (@ACM_Media) 20 mars 2020

Une lettre de Toto… ✍️ #DrivenByEachOther pic.twitter.com/4PfoXbbcDS

– Mercedes-AMG F1 (@ MercedesAMGF1) 20 mars 2020

Mise à jour de la série Le Mans Esports pic.twitter.com/96EI6tCmTn

– Le Mans Esports Series (@LeMansEsports) 20 mars 2020

Les gens pensent toujours que faire du karting au Royaume-Uni est une bonne idée. Pas de blague, je dois littéralement dire aux gens pourquoi c’est une mauvaise idée. C’est comme si j’étais dans un univers parallèle étrange.

– Alan Dove (@ Karting1News) 20 mars 2020

Pas vraiment creuser la F1 eSports Series. Cela va ressembler à une prise de vue chaude en disant cela, mais ce n’est vraiment pas le cas. Le fait d’avoir des eSports et des streamers YouTube, détruisant probablement les vrais pilotes, tue vraiment le look de «remplacement», en particulier avec un petit champ. @NASCAR l’a bien fait.

– Zach Darrow (@realZachDarrow) 20 mars 2020

Pas tout à fait comme à Bahreïn, mais regarder un nouveau film de Fangio sur @NetflixUK alors que @ F1 se dirige vers son 70e anniversaire en fait un assez bon substitut. Différents moments, différentes voitures, mais les vrais coureurs restent les mêmes. Super film.

– Fritz-Dieter Rencken (@RacingLines) 20 mars 2020

Liens

Plus de liens d’intérêt pour la course automobile:

L’avenir de Hamilton chez Mercedes dans le doute alors que le patron Toto Wolff manque une conférence téléphonique cruciale de Formule 1 (Daily Mail)

“Ni Wolff, le directeur de l’équipe Mercedes, ni Lawrence Stroll, le propriétaire de Racing Point, n’ont pris part au sommet sans doute le plus crucial de l’histoire de la Formule Un.”

Nous diffusons le Grand Prix du Brésil 2016 (Formule 1)

“Le Grand Prix du Brésil 2016 sera diffusé en direct sur les chaînes Facebook et YouTube de F1, et sur F1.com à 1500 UTC le samedi 21 mars – gratuitement.”

Interdiction aux non-citoyens / non-résidents d’entrer en Australie (Speedcafe)

“La compétition du Championnat Supercars avait cependant déjà été suspendue jusqu’en juin, réduisant les perspectives de visites de la part des propriétaires de l’équipe étrangère Michael Andretti, Zak Brown et Roger Penske.”

Auto-isolement au Canada … (Nicholas Latifi)

«J’ai une station de simulation à la maison au Canada que mon jeune frère a aimablement gardée au chaud pour moi pendant que je suis en Europe. Je vais probablement me faire botter les fesses, mais ça devrait être très amusant. “

SRO organisera la course Monza Esports le 29 mars (Sportscar365)

“La SRO E-Sports GT Series organisera une course ESports de deux heures à Monza le 29 mars, réunissant des pilotes du monde réel et des simulateurs pour collecter des fonds pour une œuvre caritative.”

Formula Regional Americas lance la série Esports pour les pilotes (Formula Scout)

“Le championnat F3R Americas iRacing Invitational débutera à Road Atlanta le 24 mars et sera diffusé sur les chaînes Twitch et YouTube du championnat avec des commentaires.”

Supercars reporte trois événements et lance Eseries (Supercars)

“En utilisant la plate-forme iRacing présentée dans les Supercars Eseries de l’année dernière, les équipes courront leurs propres Supercars virtuelles aux couleurs de leur équipe, en ligne à domicile, sur une base hebdomadaire.”

Une lettre à Sebring (FIA WEC)

“Comme la FIA WEC ne court plus ce week-end à Sebring, voici une lettre spéciale de notre part pour eux …”

Nous nous efforçons toujours de créditer les sources originales. Si vous avez une astuce pour qu’un lien apparaisse dans le prochain tour d’horizon des ., envoyez-le via le formulaire de contact.

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

Partagez cet article . avec votre réseau: