IndyCar rejoint le boom des courses virtuelles alors que la saison se prolonge indéfiniment

IndyCar n’est pas sûr de pouvoir mettre ses voitures sur la bonne voie pour démarrer officiellement la saison, mais pour l’instant, la série américaine à roues ouvertes suivra l’exemple d’autres ligues de course et deviendra virtuelle.

Le premier événement iRacing d’IndyCar aura lieu samedi avec un champ de 25 voitures. La piste est toujours décidée par le vote des fans.

IndyCar, comme tous les sports, a été ralenti pendant la pandémie de coronavirus, qui a frappé les États-Unis au moment où la série était prête à ouvrir sa saison. La ligue a passé 24 heures à Saint-Pétersbourg, en Floride, où l’ouverture de la saison du 15 mars devait se dérouler dans les rues du centre-ville.

Le maire de Saint-Pétersbourg a d’abord déclaré que la course ne pouvait pas avoir de spectateurs, et IndyCar prévoyait de suivre des directives strictes pour limiter le nombre de fans. Un jour plus tard, la série a suivi NASCAR et a annulé la course.

IndyCar a reporté jeudi l’Indianapolis 500 jusqu’en août et a déplacé la course sur route au 4 juillet dans un programme double sans précédent avec NASCAR, qui organisera sa course Cup Series le lendemain.

Alors que les plans du calendrier étaient en cours de résolution, IndyCar a suivi NASCAR, IMSA et Formula One dans le domaine de l’e-sport pour créer de nouveaux contenus pour ses fans.

Dimanche dernier, le premier événement de NASCAR a été diffusé en direct sur Fox Sports One et, avec 903 000 téléspectateurs, il a été l’événement de sport électronique le plus regardé de l’histoire des États-Unis, améliorant les 770 000 téléspectateurs que Mortal Combat a attirés à The CW en 2016. C’était la diffusion FS1 la mieux notée depuis les sports ont été annulés la deuxième semaine de mars.

Le partenaire de diffusion d’IndyCar est NBC, mais le réseau a transmis la couverture et la course de samedi sera plutôt diffusée par IndyCar, et de nombreux conducteurs auront des flux de médias sociaux en direct pendant la course.

La plupart des habitués de la série se sont engagés à participer à des événements qui se dérouleront jusqu’au 2 mai. La liste des engagés ne compte que 25 pilotes confirmés, mais il est largement admis que le septuple champion NASCAR Jimmie Johnson, qui doit se retirer des courses à temps plein à la fin de la saison, rejoindra le terrain.

Johnson veut se plonger dans d’autres séries quand il aura terminé, et le simulateur qu’il a utilisé la semaine dernière pour le premier événement iRacing de NASCAR semblait avoir des paramètres de siège pour que Johnson conduise des voitures Indy ou des voitures de sport, deux des séries qu’il aimerait faire la course l’année prochaine.

Parmi ceux qui ont été confirmés pour participer à l’événement IndyCar se trouve le champion australien V8 SuperCars Scott McLaughlin, qui devrait faire ses débuts en IndyCar sur la route d’Indianapolis.

McLaughlin est en course avec les trois pilotes à plein temps de l’équipe Penske, y compris le champion en titre de la série Josef Newgarden et le vainqueur de l’Indy 500 Simon Pagenaud.

