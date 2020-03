IndyCar retarde le début de la saison jusqu’en mai, NASCAR annule deux courses · .

IndyCar a retardé le début de sa saison 2020, annulant les quatre premières courses de l’année.

Le championnat devait commencer sur le circuit de Saint-Pétersbourg en Floride. Hier, la série a annoncé que la course se déroulerait sans spectateurs en raison de la menace du Coronavirus, mais la série a maintenant pris la décision d’annuler complètement la course.

Le promoteur de la course de Long Beach avait déjà annoncé hier que sa course d’avril ne se déroulerait pas. L’annonce d’IndyCar signifie que les courses au Barber Motorsports Park en Alabama le 5 avril et au Circuit of the Americas au Texas le 26 avril sont également arrêtées.

La première course au programme du championnat est maintenant le Grand Prix d’Indianapolis sur le circuit routier d’Indianapolis Motor Speedway, deux semaines avant l’Indianapolis 500.

“Après un examen attentif, y compris une communication régulière avec nos promoteurs d’événements, les responsables de la santé et les administrations municipales de nos marchés de courses respectifs concernant Covid-19, nous avons pris la décision d’annuler tous les événements de la série NTT IndyCar jusqu’en avril”, a annoncé le championnat.

«Bien que nous soyons déçus de retarder le début de cette saison IndyCar et que nos incroyables fans qui nous soutiennent chaque année à Saint-Pétersbourg, Birmingham, Long Beach et Austin nous manqueront, la sécurité de nos fans, participants, employés, partenaires et médias restera toujours notre priorité absolue. Nous continuerons de nous coordonner avec les experts en santé publique et les représentants du gouvernement alors que nous déterminons les plans appropriés pour reprendre notre calendrier. »

NASCAR, qui a également annoncé hier la tenue de deux courses à huis clos, a également annulé ces deux dates de course. Le championnat a l’intention de reporter les événements à Atlanta Motor Speedway, qui devait avoir lieu ce week-end, et Homestead-Miami Speedway, initialement prévu pour le week-end après. Sa prochaine course aura lieu au Texas Motor Speedway le 29 mars.

