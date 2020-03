Indycar: The Captain et Aeroscreen feront leurs débuts à l’ouverture de la saison

Un pare-brise milliardaire et balistique attirera l’attention de toute évidence alors qu’IndyCar ouvre sa saison dans les rues de Saint-Pétersbourg dimanche.

Roger Penske, le propriétaire de voiture le plus gagnant de l’histoire d’Indianapolis 500, a achevé en janvier l’achat d’Indianapolis Motor Speedway et de la plupart de ses actifs. Cela inclut IndyCar, une série que beaucoup considèrent comme l’une des formes de course les plus compétitives au monde, et la saison commence avec Penske littéralement au-dessus de tout.

Le nouveau propriétaire de la ligue, le prestigieux 500 et le circuit historique est armé d’une équipe de trois voitures qui comprend à la fois le champion en titre de l’IndyCar Josef Newgarden et le vainqueur de l’Indy 500, Simon Pagenaud.

“La parité est meilleure qu’elle ne l’a jamais été”, a déclaré Newgarden. «Vous pouvez vous plonger dans n’importe quelle situation qui vous semble actuellement et avoir de bonnes chances de vous battre. Il y a tellement de profondeur et de talent non seulement des pilotes mais des équipes. Vous avez de bons ingénieurs, de bons mécaniciens partout. Il n’y a vraiment plus de mauvais sièges. “

Le trio Penske et l’ensemble du terrain passeront le week-end à s’adapter à l’écran aérodynamique, le plus récent développement de la sécurité d’IndyCar.

Après 10 mois de tests, le protecteur de cockpit en forme de verrière est destiné à éloigner les débris. Justin Wilson a été tué en 2015 lorsqu’une pièce cassée d’une autre voiture a rebondi sur son casque et IndyCar a intensifié ses efforts pour renforcer la protection de la tête du conducteur. L’écran fabriqué par PPG pèse environ 17 livres (7,7 kilogrammes) et est conçu pour résister à un petit objet qui le frappe à plus de 220 mph (354 km / h). Le cadre en titane, qui pèse 27,8 livres (12,6 kilogrammes), est conçu pour supporter 34 000 livres (15 422 kilogrammes) de charge.

Cela pourrait être un obstacle – pour les lignes de visibilité et la capacité d’un conducteur à sortir rapidement du cockpit traditionnellement ouvert d’une voiture Indy – et cela pourrait rendre le compartiment beaucoup plus chaud. Ce sera un processus d’apprentissage tout au long de la saison pour les pilotes, les équipes et même IndyCar, qui est en cours de statu quo sous le leadership en place avant l’achat de Penske.

Andretti Autosport met en service des voitures à temps plein pour Colton Herta, Marco Andretti, Ryan Hunter-Reay, Alexander Rossi et Zach Veach, tout en aidant Jack Harvey à Michael Shank Racing. L’équipe ajoute également une voiture pour l’Indy 500 pour James Hinchcliffe, qui a trouvé un sponsor pour trois courses afin de sauver sa saison.

La taille de l’organisation a été une préoccupation reconnue pour les vétérans Rossi et Hunter-Reay, qui ont tous deux déclaré avoir parlé à la direction des dangers de devenir trop gros. Rossi n’a pas réussi ces deux dernières années dans la course au championnat et Hunter-Reay en 2012 a été le dernier pilote Andretti à remporter le titre IndyCar. La victoire de Rossi en tant que recrue au 100e Indy 500 en 2016 était la dernière pour l’organisation.

“C’est quelque chose qui nous a inquiétés, et la direction a fait du bon travail pour nous expliquer le raisonnement derrière chaque décision prise”, a déclaré Hunter-Reay. «Lorsque vous êtes en mesure de comprendre la vision de l’entreprise et ses objectifs, vous comprenez pourquoi bon nombre de ces accords sont conclus. Mais vous vous inquiétez à quel prix et vous vous assurez de ne pas devenir cette dépense. “

Les pilotes Andretti ne sont pas les seuls à avoir échoué pour remporter le titre de la saison. Deux des trois derniers se sont rendus à Newgarden, un pilote de Penske. Le titre 2016 est allé à Pagenaud, donnant à Penske trois en quatre ans. L’année dernière, Pagenaud a sauvé son emploi à Penske en remportant tout ce qui était possible à Indianapolis au cours d’une saison de contrat et maintenant c’est Will Power qui pourrait être sur la sellette.

Power a obtenu une prolongation après sa victoire en 2018 à Indy, mais il pourrait être nerveux alors que Penske prévoit d’amener le champion australien des SuperCars Scott McLaughlin sur la route d’Indianapolis pour les débuts de McLaughlin en IndyCar. Penske a cédé son rôle de stratège de Power Race pour éviter les conflits d’intérêts en tant que propriétaire d’IndyCar.

Scott Dixon, quintuple champion IndyCar et pilote le plus décoré de sa génération, a conduit pour Chip Ganassi depuis le milieu de la saison 2002 et se retrouve dans une année de contrat. Il avait déjà été courtisé par Zak Brown, le PDG de McLaren, qui a créé cette année une équipe avec Arrow Sam Schmidt Racing.

Dixon est le pilote le plus ancien de l’histoire de l’équipe. Mais Ganassi a une longue année de négociations à venir, car la star de NASCAR Kyle Larson est également un agent libre, ce qui signifie que les deux plus grands atouts des propriétaires de l’équipe sont à gagner en même temps.

Arrow McLaren SP a incroyablement largué Hinchcliffe, l’un des pilotes les plus populaires d’IndyCar, à la fin de l’année dernière et a plutôt embauché des recrues Oliver Askew et Pato O’Ward pour ses débuts. La plus jeune formation d’IndyCar – O’Ward a 20 ans et Askew a 23 ans et leurs huit départs d’IndyCar combinés appartiennent tous à O’Ward – sera rejoint à Indianapolis par Fernando Alonso, qui essaie d’ajouter les 500 pour compléter la triple couronne de les 24 Heures du Mans le Grand Prix de Monaco.

Alonso n’a pas réussi à faire la course dans une série d’erreurs comiques dans un effort de McLaren dirigé par Brown la saison dernière, et l’Espagnol n’avait pas d’autre choix que de revenir à une entrée McLaren pour Indy après que Honda lui ait refusé un moteur pour conduire pour Andrertti.

Dixon fera partie cette année d’une équipe de trois voitures Ganassi aux côtés d’une paire de Suédois. Felix Rosenqvist, qui a battu Herta et Santino Ferrucci dans une course recrue de l’année la saison dernière, est de retour pour une deuxième saison aux côtés de ses compatriotes Marcus Ericsson, qui a également été exclu de Schmidt lorsque McLaren est monté à bord.

Ferrucci se retrouve dans une position inhabituelle chez Dale Coyne Racing en ce qu’il a été déplacé vers la voiture de tête (l’entrée avec Jimmy Vasser et James Sullivan) officiellement occupée par le quadruple champion de la série Sébastien Bourdais, qui a été brutalement licencié en décembre. Bourdais a conclu un accord de quatre courses avec A.J. Foyt Racing qui commence dans sa ville natale de St. Pete, où il a remporté deux fois. Le favori des fans, Tony Kanaan, est dans cette voiture pour les ovales, qui comprend l’Indy 500, alors que les pilotes populaires Bourdais, Kanaan et Hinchcliffe se retrouvent dans des rôles limités cette saison.

Rinus VeeKay (Ed Carpenter Racing), Alex Palou (Coyne) et Dalton Kellett (Foyt) font partie des nouveaux venus qui rejoignent Askew et O’Ward, tandis que le compagnon Conor Daly était parmi ceux qui finalisaient encore les plans de la saison complète.

Les équipes plus petites peuvent réorganiser leur composition plusieurs fois cette saison, en particulier avec Hinchcliffe à la tête d’un trio de vétérans semi-employés. Les nouveaux visages et le nouveau look de la voiture avec un écran aérodynamique ne sont que deux changements à venir alors que Penske travaille fiévreusement pour préparer le circuit Indy pour ses débuts en tant qu’hôte de “The Greatest Spectacle in Racing”.

“La famille Hulman-George a fait un travail phénoménal en amenant l’Indy 500 là où ils l’ont fait”, a déclaré Rossi. «Je pense qu’il était temps pour une nouvelle paire d’yeux et une nouvelle contribution et un groupe ou une personne ou les deux qui étaient prêts à passer au niveau supérieur. Si vous regardez ce que RP a fait dans sa carrière et sa vie, que ce soit le sport automobile ou non, et tout est exceptionnel. Nous n’attendons rien de moins. »

