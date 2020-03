Inept Formula 1 mérite pleinement la dérision des fans

La Formule 1 a attendu jusqu’à deux heures avant le début du week-end du GP d’Australie pour annuler la course et Chase Carey pense réellement avoir bien géré la situation. Ils ne l’ont pas fait.

McLaren a annoncé jeudi à 23 heures que l’équipe Woking ne prendrait pas la piste à Melbourne après qu’un membre du personnel eut été testé positif pour le coronavirus.

Huit heures plus tard, les organisateurs du Grand Prix d’Australie ont déclaré à Autosport que la course se poursuivrait malgré les appels croissants pour qu’elle soit annulée.

“Les portes ouvriront à 8h45 et l’activité sur piste commencera comme prévu à 9h10”, indique le communiqué.

«Les implications plus larges découlant du retrait de McLaren sont en cours de discussion avec la FIA et la Formule 1 après de longues discussions pendant la nuit.

“Il y aura une série de discussions en cours avec les principales parties prenantes tout au long de la matinée et des mises à jour sur tout changement au programme seront communiquées aussi rapidement que possible.”

Pendant que cela se produisait, Mercedes a informé Liberty Media et la FIA qu’elle ferait ses bagages, quoi qu’il arrive.

«Le Mercedes-AMG Petronas F1 Team a envoyé aujourd’hui une lettre à la FIA et à la F1 demandant l’annulation du Grand Prix d’Australie 2020.

“Nous partageons la déception des fans de ce sport que cette course ne puisse pas se dérouler comme prévu. Cependant, la santé physique et mentale et le bien-être des membres de notre équipe et de la communauté F1 au sens large sont notre priorité absolue.

«Notre équipe commencera donc les préparatifs des packs sur le circuit ce matin.»

En même temps, Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen et Max Verstappen retournaient tous en Europe, mécontents de la situation et de la gestion de Liberty.

Ils ont essentiellement forcé Liberty Media à annuler l’événement, ce que les propriétaires de F1 auraient dû faire avant qu’un membre anonyme du personnel de McLaren ne tombe malade avec un virus qui a tué près de 5000 personnes.

Irresponsable et dangereux.

Le fait que les chefs d’équipe et Chase Carey aient participé à une réunion quelques heures avant le début de la FP1 montre à quel point la Formule 1 n’était pas préparée pour quelque chose qui a balayé le monde ces derniers mois. Ils ont eu des mois d’avertissement.

Ils auraient dû être en avance sur le match, ils auraient dû annuler la course il y a des semaines. Ils n’auraient pas dû jouer avec la santé d’un paddock de 2 000 hommes. Ni les 350 000 fans qui voulaient assister à l’événement.

Parfois, nous, les fans, devons être informés de ce dont nous avons besoin, même si cela contredit ce que nous voulons. Liberty Media et la F1 dans son ensemble avaient le devoir de le faire. Ils ont raté.

Et tout se résume à l’argent.

Un porte-parole de la FIA a expliqué à The-Race.com: «Pour que nous l’annulions nous-mêmes, il faudrait que la F1 nous dise que moins de 12 voitures sont disponibles.

«Mais à part cela, ou auprès des autorités sanitaires locales, la FIA ne peut pas annuler car il y a trop d’accords commerciaux que d’annuler. La responsabilité nous reviendrait. »

C’est de cela qu’il s’agit, qui assumerait la responsabilité. IE qui prendrait le coup financier.

Avec 55 millions de dollars en jeu comme frais d’hébergement, Lewis Hamilton a résumé la farce australienne: «Cash is King».

Telle est la surdité de Carey qu’il a répondu à cela en disant: «Si l’argent était roi, nous n’aurions pas pris la décision que nous avons prise aujourd’hui.»

Non Chase, si l’argent n’avait pas été roi, vous n’auriez jamais traîné les kilomètres de fraternité F1 dans le monde entier dans des avions au plus près pour présenter un spectacle qui vous rapporterait des millions.

Mais ne blâmez pas Liberty Media.

Pendant tout ce temps, il n’y avait aucun signe du président de la FIA, Jean Todt. Pourquoi? Il était à un déjeuner de fantaisie avec le Hainaut Business Club.

C’est là qu’était @jeantodt alors que @ f1 était secouée par une pandémie de #Coronavirus qui a vu deux équipes, dont les champions, le retrait, 20 membres de l’équipe en auto-isolement, une course annulée, au moins quatre autres menacés et une personne recevant des critiques soins médicaux. https://t.co/sD1r5mD7pb

– Byron Young (@ byronf1) 13 mars 2020

Les fans pensent qu’ils ont été «volés» par la F1.

“La façon dont on nous a dit à la porte était terrible, il n’y avait aucune information”, a déclaré Shane Hyland de la Nouvelle-Galles du Sud au Guardian.

«Nous avons dû découvrir une application sur mon téléphone. Nous sommes restés là pendant une heure et demie jusqu’à ce qu’un gars passe devant avec un maillot Ferrari et qu’il dise: “les gars de l’événement ont annulé”.

«Ils auraient dû l’annuler il y a plus d’une semaine, dès qu’ils ont su à quel point le coronavirus se propageait, ils auraient dû dire:« Écoutez, Melbourne est fermé ». Je vais probablement récupérer le prix du billet, m’a-t-on dit, et c’est à peu près tout. C’est un week-end difficile.

“C’est comme si la F1 était arrivée, ils se sont installés mais secrètement, ils ont pensé que si cela se passe comme nous le pensons, nous sortirons d’ici.” Beaucoup de gens disent que nous avons été volés. »

Suite à l’annulation du Grand Prix d’Australie de Formule 1, les acheteurs de billets sont informés des informations suivantes pour vous aider à récupérer votre argent dans les plus brefs délais. https://t.co/g5U7lsMol7

– Grand Prix d’Australie #AusGP (@ausgrandprix) 13 mars 2020

Vendredi matin, alors que la Formule 1 se préparait au paddock d’Albert Park, il ne restait plus grand-chose, à part la puanteur de l’arrogance de la F1 qui persistait dans les airs.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.