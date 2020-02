Inside Line: Bonne nouvelle pour ce site et nos partenaires

Une nouvelle brise de changement a traversé le Grand Prix 247 pendant la morte-saison et, par conséquent, nous sommes dans une grande saison de Championnat du Monde de Formule 1 2020 avec nos lecteurs en tête, j’ai quelques développements sympas à partager avec vous .

Tout d’abord, je suis fier d’annoncer notre partenariat avec Paddock Legends, un producteur, fournisseur et distributeur de marchandises de premier plan avec une présence en piste aux week-ends du Grand Prix, des événements sélectionnés soutenus par deux magasins de vente au détail – l’un au domicile de l’exposition permanente de Michael Schumacher à Motorworld à Cologne et un autre sur le circuit du Nurburgring.

Avec notre partenaire, l’intention est de créer une forte présence en ligne pour Paddock Legends qui va au-delà d’un magasin mais est plutôt une expérience où notre contenu historique trouvera un foyer pour ajouter de la valeur aux visiteurs du portail en ligne.

Les partenaires de Paddock Legends incluent les plus grandes légendes du sport automobile, donc être mandaté pour rappeler les exploits d’Ayrton Senna, Michael Schumacher, James Hunt, Kimi Raikkonen, Mika Hakkinen – et les nombreux autres qui nous ont fait vibrer au fil des décennies – est un véritable privilège pour notre équipe.

Notre équipe pour 2020 et au-delà est: Ben Stevens qui sera rédacteur en chef du Grand Prix 247 avec le vétéran du sport automobile Michele Lupini dans le rôle de rédacteur en chef de Paddock Legends et Sam Tomlinson à bord en tant que gourou des médias sociaux et écrivain, avec moi en arrière-plan. les commandes et faire ce que je fais. Collectivement, nous desservons les deux sites.

Attendez-vous à plus de lignes intérieures, de lignes extérieures, les contre-dépouilles, les brumes rouges, les hors-cambriolages, les perspectives techniques et quelques nouvelles au fil de la saison.

Nous serons présents à certains week-ends de Grand Prix avec Ben faisant Melbourne pour nous et quelques autres surprises en magasin alors que notre plan d’action se déroule dans les prochains mois.

Aussi formidable pour confirmer que #MsportXtra a ajouté Paddock Legends en tant que partenaire du réseau respecté et étendu de Duurt. Il a accepté d’activer des compétitions sympas que nous allons promouvoir collectivement.

Andrew Maitland continuera de nous fournir son point de vue unique sur le sport, et il est prévu de rallier davantage de commentateurs F1 non-conformistes, pour les deux sites sous notre surveillance.

Vous pouvez donc appeler cette croissance, mais plus que cela, c’est la récompense de dix ans de greffe et de fidélité de la part de tous ceux qui ont lu ces mots. Vous avez alimenté l’inspiration pour marteler sans relâche ce site alors que plusieurs fois tirer sur la prise aurait été la chose sensée à faire.

La folie a prévalu, le fait de monter à bord il y a trois ans sans aucune compensation a été un énorme facteur de motivation et il est juste de dire que nous passons au niveau supérieur, et espérons sincèrement qu’un an plus tard, vous regarderez en arrière et créditerez ce site et notre équipe pour avoir contribué à faire de 2020 une saison de F1 mémorable. C’est le but.

Je voudrais citer Markus Schell, PDG de MBA-Sport et Paddock Legends: «Notre objectif est de nous souvenir, d’honorer et de rendre hommage aux légendes de notre sport. Les pilotes dont l’héritage fait de la Formule 1 ce qu’elle est aujourd’hui. L’histoire qui donne naissance à l’avenir.

«Au fur et à mesure que le temps passe, nous ne pouvons pas les oublier, donc à travers le projet Paddock Legends, nous nous souviendrons des grandes histoires et soufflerons la poussière des grands héritages du sport automobile grâce à notre présence en ligne. C’est un voyage de responsabilité. »

Pour moi, c’était très facile d’acquérir cette philosophie! Ainsi, nos lecteurs qui les soutiennent nous soutiendront alors que nous entrons dans notre nouvelle ère.

En conclusion, et aussi sur une note positive, nos statistiques sur le Grand Prix 247 montrent que nous progressons à un rythme régulier de 20% à 25% par an depuis que ce «truc à nous» a commencé il y a plus de dix ans.

.