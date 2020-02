Inside Line: Ferrari, FIA, Cops & Robbers, Gummy Bears et RICO

Permettez-moi de peindre un tableau: une bande de voleurs se précipite dans un magasin de bonbons, le plan est de voler autant d’ours gommeux qu’ils peuvent trouver dans le magasin, mais ils gâchent le casse et se font voler le buste par les flics.

Les voleurs sont de la haute société (presque royaux si vous croyez au battage médiatique) et leur arrestation fait la une des journaux. Cependant, les voleurs sont autorisés à sortir sous caution prétendant qu’ils ne sont pas des voleurs; les boîtes d’ours gommeux étaient dans leur sac à dos, mais comment ils y sont entrés, personne ne le sait.

Les voleurs montent même sur leur grand cheval et remettent en question les motivations de leurs accusateurs, proclamant tout le temps l’innocence.

Pendant longtemps, les flics enquêtent sur ce qui aurait dû être une affaire ouverte et fermée. Les flics trouvent des méfaits, en effet, des séquences de vidéosurveillance existent de voleurs glissant ouvertement des oursons gommeux par les boîtes dans un sac à dos rouge. Buste. Arrêter?

Non! Les flics convoquent des voleurs pour secret bavarder. Après le secret chat, un secret L’accord est conclu, après quoi les flics annoncent que les voleurs sont libres malgré qu’ils soient clairement coupables du crime. Cependant, une partie de cette secret accord, les voleurs promettent de ne plus jamais voler et à l’avenir aider les flics à attraper d’autres voleurs dans le capot. Secrètement.

Trop de secrets. Peut-être que les flics et les voleurs pensaient «Fin de l’histoire», tout le monde sera d’accord et applaudira la vision de leur nouvelle façon de traiter avec ceux qui enfreignent la loi.

Pas assez! Trop de questions se posent:

Qu’est-ce que les voleurs ont accepté de faire pour obtenir une telle offre sans précédent de la part des flics?

Les flics et les voleurs sont-ils à nouveau dans la peau de chaton comme ils l’ont été pendant de nombreuses générations dans le passé?

À part une conversation, y avait-il une forme de punition pour le crime commis par les voleurs?

Les voleurs ont-ils payé 100 millions de dollars, ou 50 millions de dollars, ou 10 millions de dollars ou un million aux flics?

Les meilleurs policiers conduisent-ils tous maintenant des voitures de sport rouges comme «cadeaux» des voleurs?

Les voleurs voleront-ils jamais encore?

Que feront alors les flics?

Bien sûr, nous ne saurons jamais ce que «l’argent a changé de mains», mais quoi qu’il ait été concocté, l’une des transactions les plus douces de l’histoire des flics et des voleurs.

Et c’est un problème que je, en tant que citoyen, ne permettrais pas de laisser sans contrôle car cela fait mal à R.I.C.O. aka Racketeer Influenced and Corrupt Organizations et, même si ce n’est pas le cas, doit faire l’objet d’une enquête approfondie.

Corrigez-moi si je me trompe.

.