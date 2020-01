Inside Line: GrandPrix247 maintenant sur Instagram

Enfin, GrandPrix247 est officiellement sur Instagram! Après un trébuchement et un démarrage sous le radar il y a quelques années, ce qui a mis le projet sur la glace en raison de mon manque d’intérêt personnel pour le médium à l’époque.

Alors que nous servons Twitter et Facebook avec des liens vers des rapports, ces deux projets de médias sociaux ne sont que des extensions de ce qui se fait sur ce site, en d’autres termes, des portails pour diffuser nos titres.

Cependant, Instagram ne sera pas dépendant du lien vers le site, mais nous examinerons plutôt la narration visuelle et l’engagement avec des abonnés avec un contenu unique, y compris de superbes photographies et des articles qui raconteront l’histoire de la F1 sur une plate-forme alternative qui a un plus jeune public que nous espérons captiver avec le projet.

Quoi qu’il en soit, notre Instagram sera organisé par Luis Velasco avec des conseils d’experts et un soutien éditorial du site principal. En tant que photographe chevronné, je suis enthousiasmé par le potentiel d’Instagram pour être plus qu’un boulon, mais plutôt une façon unique de raconter des histoires avec une perspective visuelle.

Nous le faisons maintenant parce que l’infrastructure est là pour soutenir cette incursion dans un monde passionnant de médias.

Ce site arrive en retard à la «fête» d’Instagram, mais nous espérons toujours nous amuser et dialoguer avec un public potentiellement plus récent. Voyons où nous mène ce voyage…

Alors suivez-nous dans cette nouvelle aventure et profitez de la balade! C’est parti >>>

.